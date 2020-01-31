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      Десятки тысяч фирм и ФЛП работают без руководителей и видов деятельности: причины

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      Почему фирмы и ФЛП в Украине работают без важных данных в регистрации / lexinform.com.ua

      В Украине работают более 60 тысяч ФЛП, которые не указали вид деятельности при регистрации. А также почти 100 тысяч юридических лиц, которые не отметили один или несколько ключевых показателей деятельности. Причина – невнесение изменений, которые предусмотрел закон еще в 2003 году.

      Таковы результаты мониторинга аналитиков YouControl.

      Обратите внимание: Как открыть ФЛП-2020 в Украине: подробная инструкция

      Особенностью таких компаний является то, что зарегистрированы они давно, а в юридическом статусе говорится, что они "не находятся в процессе прекращения, свидетельство о государственной регистрации является недействительным".

      Чаще всего фирмы и предприниматели не указывали при регистрации фамилию руководителя, собственника и вид экономической деятельности. Всего таких компаний более 66 тысяч – среди ФЛП, а также 99 тысяч юридических лиц.

      Почему компании скрывают информацию

      Государственные регистраторы должны были в течение 2004 – 2005 годов провести замену старых свидетельств на новые – единого образца. К этому их обязывает закон о госрегистрации, который приняли еще в 2003 году. Однако многие предприниматели не обратились для замены.

      Уже с 2012 года комиссия Министерства юстиции проводила инвентаризацию. Все юрлица и ФЛП, созданные до 1 июля 2004 года, должны были подать госрегистратору регистрационную карточку для внесения изменений. Те, кто не сделал этого, получили запись: "свидетельство о государственной регистрации является недействительным". В то же время запись "не находится в процессе прекращения" осталась. Ведь ликвидацию или реорганизацию фирмы не проводили.

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      Можно ли сотрудничать с такими компаниями и ФЛП

      Такие компании и предприниматели имеют право заключать сделки, платить налоги. Ведь создавались по старому законодательству, которое было действующим на тот период. Однако эксперты не рекомендуют с ними сотрудничать. У них могут быть обязательства по налогам и сборам и тому подобное.

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      Сколько ФЛП и юридических лиц работают без руководителей и видов деятельности / Фото YouControl

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Министерство юстиции ФОПы
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