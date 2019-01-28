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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ

      Десятки тысяч силовиков будут обеспечивать порядок на президентских выборах: детали в цифрах

      36 Читати новину українською
      Расширенная коллегия МВД
      Расширенная коллегия МВД / 24 канал

      Во время президентских выборов в Украине, которые состоятся 31 марта, за порядком будут следить 60 тысяч правоохранителей. Предполагается, что при выполнении обязанностей будут по двое силовиков на каждом избирательном участке.

      Поскольку речь идет о значительном количестве кадров, то на период выборов отпусков правоохранителям давать не будут, сообщили во время расширенной коллегии Министерства внутренних дел.

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      Кроме полицейских, к усиленному режиму службы максимально хотят привлечь нацгвардейцев и пограничников. Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал защиту и кандидатам в президенты.

      "Позаботьтесь о своей униформе и топливе для машин под выборы", – обратился к руководителям подразделений заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

      Глава Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что в силовом ведомстве оперативно реагируют на нарушения избирательного законодательства. За 26 дней предвыборной кампании уже зарегистрировали 266 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса.

       

      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины Полиция Министерство внутренних дел
      Источник: 24 канал
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