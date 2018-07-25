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Десна – Шахтер: видео голов и моментов матча

14 Читати новину українською
Десна - Шахтер: видео голов
Десна - Шахтер: видео голов / ФК "Шахтар"

"Шахтер" в матче против "Десны" забил дважды – по голу в каждом из таймов. Черниговская команда тоже имела свои моменты.

В первом тайме за "горняков" отличился новичок команды Мораес. Он забил после паса Данченко.

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Уже во втором тайме удвоил преимущество "Шахтера" Марлос. Он закончил комбинацию команды уже в штрафной площадке.

"Десна" тоже имела моменты. Лучший был у Фаворова, но игрок пробил мимо створа ворот.

Видео голов и моментов матча "Десна" – "Шахтер"

 

Теги: Шахтер Новости спорта
Источник: 24 Канал
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