Десна – Шахтер: видео голов и моментов матча

"Шахтер" в матче против "Десны" забил дважды – по голу в каждом из таймов. Черниговская команда тоже имела свои моменты.

В первом тайме за "горняков" отличился новичок команды Мораес. Он забил после паса Данченко. Читайте также: Палкин рассказал о повреждении "Донбасс Арены" в результате взрыва в Донецке Уже во втором тайме удвоил преимущество "Шахтера" Марлос. Он закончил комбинацию команды уже в штрафной площадке. "Десна" тоже имела моменты. Лучший был у Фаворова, но игрок пробил мимо створа ворот. Видео голов и моментов матча "Десна" – "Шахтер"