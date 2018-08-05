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Десна – Александрия: видео голов и моментов матча

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Десна – Александрия: видео голов и моментов матча

Уже в дебюте матча между черниговской "Десной" и "Александрией" зрители увидели первый гол. На следующее взятие ворот пришлось ждать значительно дольше.

Игрок "Десны" Хлёбас свой первый удар по воротам Панькова нанес на четвертой минуте. Но мяч пошел выше.

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Зато точно в створ ворот полетел мяч после удара Банады из противоположных ворот. Игрок решился на удар из-за пределов штрафной площадки. Вратарь пропустил этот момент и поздно бросился к мячу.

Всего за первый тайм лучший момент был у того же Хлёбаса, когда ему удался мощный удар из-за пределов штрафной. Панькив неудачно отбил этот мяч и первым на добивании оказался Гитченко, но не сумел как следует обработать мяч и момент был упущен.

Второй гол в матче "Александрия" забила после перерыва. Бондаренко, никем не прикрытый в штрафной площадке, после подачи с углового забил гол.

Видео моментов матча "Десна" – "Александрия"

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Теги: Новости Украины УПЛ Новости спорта ФК Десна ФК Александрия
Источник: 24 Канал
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