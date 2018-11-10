"Десна" дома уверенно победила "Черноморец": видео голов

"Десна" дома принимала "Черноморец" в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги. Красная карточка у гостей поля стоила им победы в этом матче.

Десна – Черноморец 2:0

Голы: Безбородко, 55, Фаворов, 64

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В первом тайме "Черноморец" провел лучше игру и создал больше опасных моментов, но под конец тайма Рыжук получил вторую желтую и оставил "моряков" вдесятером.

В начале второй половины игры "Десна" начала активно пользоваться большинством и сразу ее реализовала. После навеса Дениса Фаворова с левого фланга у Артема Фаворова удар не получился, но мяч отскочил под удар Безбородько, который с близкого расстояния нанес точный удар – 0:1.

Видео гола Безбородько в ворота Черноморца

Уже через несколько минут хозяева поля удвоили свое преимущество. На 64-й минуте тот же Денис Фаворов с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Волков в касание скинул мяч на линию вратарской и Артем Фаворов расстрелял ворота.

В итоге, "Десна" благодаря этой победе вошла в топ-6 турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" с серьезными проблемами остается одиннадцатым.

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