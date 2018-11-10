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      "Десна" дома уверенно победила "Черноморец": видео голов

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      Десна – Черноморец видео голов и обзор
      Десна – Черноморец видео голов и обзор

      "Десна" дома принимала "Черноморец" в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги. Красная карточка у гостей поля стоила им победы в этом матче.

      Десна – Черноморец 2:0
      Голы: Безбородко, 55, Фаворов, 64

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      В первом тайме "Черноморец" провел лучше игру и создал больше опасных моментов, но под конец тайма Рыжук получил вторую желтую и оставил "моряков" вдесятером.

      В начале второй половины игры "Десна" начала активно пользоваться большинством и сразу ее реализовала. После навеса Дениса Фаворова с левого фланга у Артема Фаворова удар не получился, но мяч отскочил под удар Безбородько, который с близкого расстояния нанес точный удар – 0:1.

      Видео гола Безбородько в ворота Черноморца

      Уже через несколько минут хозяева поля удвоили свое преимущество. На 64-й минуте тот же Денис Фаворов с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Волков в касание скинул мяч на линию вратарской и Артем Фаворов расстрелял ворота.

      В итоге, "Десна" благодаря этой победе вошла в топ-6 турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" с серьезными проблемами остается одиннадцатым.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Черноморец ФК Десна УПЛ
      Источник: 24 Канал
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