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Десна – Карпаты: где смотреть онлайн матч УПЛ

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Десна – Карпаты смотреть онлайн матч УПЛ
Десна – Карпаты смотреть онлайн матч УПЛ

В 5-м туре УПЛ черниговская "Десна" будет принимать на своем поле львовские "Карпаты". Этот матч будет доступен как по телевидению, так и онлайн.

Трансляция матчей "Десны" осуществляется на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом из них и будут транслировать матч. Показ матча начнется в 16:55. Комментировать игру будет Виктор Вацко. Стоит добавить, что комментатор в свое время был вице-президентом "Карпат"

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За полчаса до матча, и сразу по окончании игры на телеканале "Футбол 1" выйдет программа "Тур ONLINE", где эксперты будут разбирать этот матч.

Кроме просмотра по телевизору, этот матч можно будет посмотреть и онлайн в интернете. Доступен он будет на сайте Oll.tv. Отметим, что трансляция на этом сайте платная – 29 гривен за доступ на 24 часа к просмотру видео, и 59 гривен за месячную подписку. Однако для просмотра требуется регистрация.

Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт Футбол24. Обзор матча и видео голов – на сайте 24 канала.

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Теги: УПЛ Футбол Новости спорта ФК Карпаты ФК Десна
Источник: 24 Канал
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