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Десна – Карпаты: видео голов и моментов матча УПЛ

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Десна – Карпаты: видео голов и моментов матча УПЛ

В матче 5-го тура УПЛ черниговская "Десна" принимала львовские "Карпаты". Хозяева поля еще ни разу не забивали дома в новом сезоне (за два матча). Для "Карпат" это была первая выездная игра.

Счет в матче открыл Денис Безбородько. Он первый оказался на добивании после опасного удара Максима Банасевича. Вратарь "Карпат" с самим ударом справился, хоть с опозданием, однако добивание от Безбородько отбить как следует не сумел.

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Видео гола Безбородько в ворота "Карпат"

 

Еще до перерыва "Десне" удалось удвоить счет. Гол на счету Дениса Фаворова. Он в падении пробил по воротам "Карпат" после розыгрыша углового. Хотя игроки львовской команды апеллировали к арбитру матча, что в этом моменте было нарушение правил, когда Андрей Гитченко навалился на Артема Федецкого.

Видео гола Фаворова в ворота "Карпат"

 

Забили "Карпаты" уже после перерыва. Отличился Денис Мирошниченко. Сначала защитник получил пас от Хорхе Карраскаля вблизи штрафной соперников, а после того "сыграл в стеночку" с Марьяном Шведом, и пробил из-за пределов штрафной. Мяч полетел под перекладину над вратарем, который вышел из ворот.

Видео гола Мирошниченко в ворота "Десны"

 

Ничейным счет сделал защитник "Карпат" Ади Мегремич. После навеса со штрафного от Кевина Мендеса, игрок головой пробил по воротам. Евгений Паст пытался дотянуться до мяча, но не сумел.

Видео гола Мегремича в ворота "Десны"

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Теги: Футбол Новости спорта УПЛ ФК Десна ФК Карпаты
Источник: 24 Канал
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