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Десна – Олимпик: видео гола и моментов матча УПЛ

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Десна – Олимпик: видео гола и моментов матча УПЛ

В матче между черниговской "Десной" и донецким "Олимпиком" все решил единственный гол во втором тайме. А также удаление центрального защитника.

Единственный гол в матче забил Дмитрий Белоног уже во втором тайме. Он получил пас из центра поля, оставшись без присмотра защитников, и пробил в ворота Паста. Стоит добавить, что игрок только недавно присоединился к донецкой команде.

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Доигрывала матч "Десна" в меньшинстве, на 75-й минуте вторую желтую карточку получил центральный защитник Андрей Гитченко.

 

Теги: УПЛ Футбол Новости спорта ФК Десна ФК Олимпик
Источник: 24 Канал
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