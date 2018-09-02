Десна – Олимпик: видео гола и моментов матча УПЛ

В матче между черниговской "Десной" и донецким "Олимпиком" все решил единственный гол во втором тайме. А также удаление центрального защитника.

Единственный гол в матче забил Дмитрий Белоног уже во втором тайме. Он получил пас из центра поля, оставшись без присмотра защитников, и пробил в ворота Паста. Стоит добавить, что игрок только недавно присоединился к донецкой команде. Читайте также: На матче чемпионата Украины по футболу вывесили баннер о Кобзоне: фото Доигрывала матч "Десна" в меньшинстве, на 75-й минуте вторую желтую карточку получил центральный защитник Андрей Гитченко.