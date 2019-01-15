"Десна" делает все возможное, чтобы подписать футболиста "Динамо"

Пресс-атташе новичка чемпионата Украины "Десны" Александр Шевченко опроверг информацию о том, что клуб заинтересован в подписании Владислава Калитвинцева. Черниговский клуб рассматривает вариант приглашения игрока киевского "Динамо".

По словам работника "Десны", клуб заинтересован в услугах Владислава Калитвинцева и делает все возможное, чтобы тот пополнил их ряды.

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"Этот игрок подходит под концепцию главного тренера, и наш клуб делает все возможное, чтобы подписать контракт с игроком. Надеемся, что нам удастся найти общий язык, и мы усилим свой состав Калитвинцевым уже в ближайшее время", – написал Шевченко в Facebook.

Сам Калитвинцев ранее заявил, что не знает, где продолжит карьеру. Игрок не поехал с "бело-синими" на сборы в Испанию и пока будет тренироваться с дублерами столичной команды. Владислав рассказал, что у него был разговор с наставником "Динамо" Александром Хацкевичем, который ему сообщил, что не рассчитывает на него.

В текущем сезоне Владислав вышел в составе "Динамо" только в одном матче, проведя на поле 19 минут. Он является воспитанником "Динамо", подписав первый профессиональный контракт с командой в 2009 году. В прошлом хавбек выступал на правах аренды за чешский "Слован", луганскую "Зарю" и одесский "Черноморец".

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