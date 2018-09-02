"Десна" дома уступила "Олимпику"

Черниговская "Десна" на своем поле пока не может одержать победу. В матче против донецкого "Олимпика" команда уступила с минимальным счетом.

Десна – Олимпик 0:1

Гол: Белоног, 54

Удаления: Гитченко, 75 (вторая желтая)

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Это был первый матч УПЛ, который начался в 14:00. До этого все матчи начинались после 17:00 из-за летней жары. Возможно поэтому игра была довольно медленной, с небольшим количеством моментов.

В первом тайме игра была равной, но без голов. Один раз на выходе ошибся вратарь "Олимпика", и хозяева не смогли воспользоваться этим моментом.

Как использовать ошибку соперника, в этом матче показал нападающий дончан Белоног. Игрок только среди недели присоединился к "Олимпика". Он получил пас со своей половины поля, и оставшись без опеки защитников, пробил под перекладину ворот Паста.

Все, чем отличилась "Десна" до конца матча – удаления Гитченко. Центральный защитник на 75-й минуте получил вторую желтую карточку. Это, фактически, лишило черниговцев шанса на победу, а "Олимпик" после этого даже имел шанс забить гол. И единственное взятие ворот им хватило, чтобы победить.

Стоит добавить, что фанаты "Десны" в этом матче решили вспомнить и о смерти Кобзона, вывесив соответствующий баннер.