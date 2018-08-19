Десна или Карпаты: кому букмекеры отдают предпочтение в матче УПЛ

Первым выездным матчем в УПЛ для львовских "Карпат" в этом сезоне станет игра против черниговской "Десны". Но не только этим отметится этот матч. Все это отмечено и в прогнозах букмекеров на эту игру.

Накануне матча "Карпаты" назначили нового тренера. Им стал португалец Жозе Мораиш. Известен он тем, что работал с другим португальцем Жозе Моуриньо, когда тот побеждал в чемпионатах Италии и Испании, дважды выигрывал Лигу чемпионов (с "Порту" и "Интером"). Хотя в качестве главного тренера Жозе Мораиш ничем особенным не отличился, несмотря на то, что работал в турецком Антальяспор, греческом АЕК и английском "Барнсли".

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Обе команды не слишком удачно стартовали в чемпионате. "Десна" в первом туре дала бой "Шахтеру", но проиграла. Затем на выезде разгромила "Мариуполь" 1:4. Но после того последовали два поражения – "Александрии" дома и "Черноморцу" на выезде. "Черноморец" – единственная команда, которую в этом сезоне обыграли "Карпаты". При этом львовяне все четыре матча провели дома. Дважды они уступили – "Александрии" и "Зари". А также сыграли в результативную ничью с "Олимпиком" (выигрывали 2:0, сыграли 2:2). С такими раскладами команды подходят к этому матчу.



В PariMatch предпочтение отдают именно хозяевам поля. На победу "Десны" коэффициент 2,37. На победу "Карпат" – 3,35. Ничья в матче – 3,00.



Букмекеры из "Фаворит спорт" больше предпочтения отдают "Десне", и значительно больший коэффициент выставили на победу "Карпат" – 3,85. Победа хозяев поля – 2,20. Ничья в матче – 2,97.

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Еще больший коэффициент на "Карпаты" дает Marathon bet – 4,05. На победу "Десны" почти без изменений – 2,24. Ничья в матче – 2,875.



Матч между "Десной" и "Карпатами" состоится в воскресенье, 19 августа. Начало в 17:00.

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