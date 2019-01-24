"Десна" отказалась от игрока "Динамо", отдав предпочтение легионерам

Новичок чемпионата Украины по футболу черниговская "Десна" отказалась от игрока киевского "Динамо" Владислава Калитвинцева.

Пресс-атташе "Десны" Александр Шевченко рассказал, что клуб действительно был заинтересован в подписании контракта с 26-летним Владиславом.

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Однако на этот момент в "Десне" говорят, что переговоры с Калитвинцевым приостановлены. На позицию динамовца, скорее всего, будет приглашен другой футболист.

Сейчас "Десна" просматривает двух легионеров, фамилии которых неизвестны. Также черниговцы планируют пригласить центрального защитника.

По Калитвинцева, то, по информации СМИ, он досрочно получил статус свободного агента, хотя его контракт был действителен с "Динамо" до конца сезона-2019/2020. В "Динамо" официально не сообщали о разрыве контракта с игроком.

Владислав Калитвинцев дебютировал за первую команду "Динамо" в 2009 году, однако полноценным игроком главной команды клуба так и не стал. В текущем сезоне Владислав вышел в составе "Динамо" только в одном матче, проведя на поле 19 минут.

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