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"Десна" разгромила "Мариуполь" на выезде

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Мариуполь – Десна результат матча УПЛ 29 июля 2018
Мариуполь – Десна результат матча УПЛ 29 июля 2018

В матче второго тура УПЛ "Мариуполь" принимал черниговскую "Десны". Зрители на трибунах увидели целых пять голов.

До этого матча "Мариуполь" в четверг, 26 июля, провел тяжелый матч на выезде в Лиге Европы против "Юргордена". И получил неожиданную ничью. За день до этого – в среду, 25 июля, не менее тяжелый матч сыграла и "Десна", которая дома принимала донецкий "Шахтер".

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Первый гол в матче забил форвард "Десны" Хльобас. Игрок получил мяч в центре штрафной и пробил в дальний угол ворот.

Еще до перерыва Хлёбас оформил дубль. Получив пас с фланга, он обыграл защитников и пробил мимо Худжамова.

Разгром черниговская команда оформила уже после перерыва. Автором гола стал Филиппов. Нападавшему удалось обыграть защитников "Мариуполя" в штрафной и пробить мимо вратаря. Таким же образом впоследствии он тоже оформит дубль.

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Между третьим и четвертым голом в ворота "Мариуполя", хозяевам поля удалось забить один гол. Его автор Вакула, который реализовал выход на ворота Литовки. При этом игрок только за две минуты до этого вышел на поле.

"Мариуполь" во втором матче подряд в УПЛ проигрывает, "Десна" же неожиданно разгромно побеждает на выезде.

Мариуполь – Десна 1: 4

Голы: Вакула, 69 – Хлёбас, 3, 22, Филиппов, 60, 78.

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Теги: Новости спорта УПЛ
Источник: 24 Канал
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