Десна – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ
Черниговская "Десна" дебютирует в УПЛ матчем против донецкого "Шахтера".
Правами на показ домашних матчей 11-ти из 14-ти клубов УПЛ владеет медиахолдинг "Медиа Группа Украина" (ТРК "Украина", каналы "Футбол 1" и "Футбол 2"). Среди этих клубов и черниговская "Десна".
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Именно на канале "Футбол 1" состоится трансляция матча "Десна" – "Шахтер" в 19:00 часов в среду, 25 июля. Онлайн просмотр доступен по ссылке. Стоит отметить, что просмотр матча платный – 29 гривен просмотр канала 24 часа и 59 гривен – за месяц трансляций.
Текстовый онлайн проведет сайт "Футбол 24". Обзор матча на сайте 24 канала.
Источник: 24 Канал
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