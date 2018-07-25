"Шахтер" в первом туре УПЛ победил дебютанта "Десну"
Черниговская "Десна" дебютировала в элите украинского футбола матчем против действующего чемпиона – донецкого "Шахтера".
Поединок прошел достаточно динамично и с большим количеством атакующих моментов. Победу в матче одержали "горняки", обыграв команду из Чернигова со счетом 0:2.
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На 32 минуте "Шахтер" открыл счет. После диагонали от Ракицкого Данченко сделал скидку в центр штрафной на Жуниора Мораеса, а бразилец, поставив корпус оппоненту, точно пробил мимо голкипера. Этот гол стал дебютным для Мораеса в футболке "Шахтера".
В начале второго тайма "горнякам" удалось удвоить счет. Марлос корпусом оттеснил Мостового, прошел голкипера и спокойно отправил мяч в ворота.
Таким образом, "Шахтеру" удалось завоевать три очка со старта нового сезона УПЛ.
"Десна" – "Шахтер" 0:2
Голы: Мораес, 31 Марлос, 56
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