"Шахтер" в первом туре УПЛ победил дебютанта "Десну"

Черниговская "Десна" дебютировала в элите украинского футбола матчем против действующего чемпиона – донецкого "Шахтера".

Поединок прошел достаточно динамично и с большим количеством атакующих моментов. Победу в матче одержали "горняки", обыграв команду из Чернигова со счетом 0:2.

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На 32 минуте "Шахтер" открыл счет. После диагонали от Ракицкого Данченко сделал скидку в центр штрафной на Жуниора Мораеса, а бразилец, поставив корпус оппоненту, точно пробил мимо голкипера. Этот гол стал дебютным для Мораеса в футболке "Шахтера".

В начале второго тайма "горнякам" удалось удвоить счет. Марлос корпусом оттеснил Мостового, прошел голкипера и спокойно отправил мяч в ворота.

Таким образом, "Шахтеру" удалось завоевать три очка со старта нового сезона УПЛ.

"Десна" – "Шахтер" 0:2

Голы: Мораес, 31 Марлос, 56