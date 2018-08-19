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"Десна" сыграла в ничью с "Карпатами", выигрывая в матче 2:0

13 Читати новину українською
Черниговская "Десна" сыграла в ничью с "Карпатами"
Черниговская "Десна" сыграла в ничью с "Карпатами" / ФК "Десна"

К матчу 5-го тура УПЛ черниговская "Десна" не забивала голов на собственном поле. В матче против «Карпат», которые приехали на игру с новым тренером, северяне смогли сломать эту неудачную традицию. А три из четырех голов в этой игре забили игроки по имени Денис.

Десна – Карпаты 2:2
Голы: Безбородько, 25, Д. Фаворов, 42 – Мирошниченко, 58, Мегремbч, 81

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"Десна" активнее начала этот матч, контролируя ход поединка. "Карпаты", которые проводили первый матч под руководством португальца Жозе Мораиша, выглядели несколько неуверенно. Это привело к забитому голу в середине первого тайма, когда Банасевич мощно пробил низом. Кучинский с его ударом еще справился, но добивание от Безбородько было результативным. В этом эпизоде можно отличиться беспомощность защиты "Карпат", которые не помешали пробить ни Банасевичу, ни Безбородько.

Второй гол "Десна" забила еще до перерыва. Все тот же Безбородько пытался пробить с разворота. Но Кучинский перевел мяч на угловой. После подачи с угла поля Гитченко сначала оттолкнул Лебеденко, а затем выскочил на Федецкого, не дав игроку сыграть в мяч, при этом сам Кучинский неудачно выбил мяч, и тот отлетел к Дениса Фаворова, который в падении и отправил его в ворота.

Второй тайм начался с момента Хлебаса, когда мяч после его удара попал в штангу и покинул пределы поля. А после того забили "Карпаты". Мирошниченко обыгрался "в стеночку" со Шведом, и мощно с линии штрафной пробил по воротам Паста. Мяч полетел под перекладину, и голкипер до него не дотянулся.

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А когда до конца основного времени оставалось десять минут. "Карпаты" сравняли счет в матче. Мендес, который вышел на замену, навесил со штрафного, и Мегремич точно головой пробил по воротам, выиграв позицию у соперника.

Потом еще момент был Варгас, но паст с его мощным ударом справился.

Команды так и сыграли в ничью. "Десна" впервые забила на своем поле, а "Карпаты" – после перерыва. Кроме того, львовяне сумели отыграться после пропущенных мячей.

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Теги: Футбол Новости спорта УПЛ ФК Десна ФК Карпаты
Источник: 24 канал
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