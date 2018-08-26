"Десна" уверенно победила "Зарю" в 6-м туре УПЛ

В 6-м туре украинской Премьер-лиги черниговская "Десна" довольно неожиданно победила луганскую "Зарю" с уверенным счетом – 0:2.

Заря – Десна

Голы: Старенький, 11, Безбородько, 73

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Весь первый тайм прошел при преимуществе гостей матча, которые имели две возможности, чтобы забить. И одну из них они не упустили. На 11-й минуте Сергей Старенький подобрал мяч за пределами штрафной и пробил точно в дальний верхний угол ворот – 0:1. Отметим, что этот гол может претендовать на лучший в 6-м туре УПЛ.

На 73-й минуте "Десна" удвоила преимущество в матче голом Безбородко, который избежав офсайда, обыграл Махарадзе и хладнокровно поразил пустые ворота луганчан. Этот гол и поставил точку в этом матче.

Интересно, что в этом матче "Заря" не смогла нанести ни одного удара в створ ворот "Десны".

Таким образом, "Десна" поднялась на 6 позицию в таблице УПЛ и на одно очко отстает от "Зари", а луганский клуб с поражением продолжает подготовку к ответному матчу Лиги Европы против "РБ Лейпциг".

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