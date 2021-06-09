Кроме того, родители не следили за единственным сыном. Маленький Оглы Ибрагим почти все свое свободное время проводил на улице. Он часто гулял на помойке и питался тем, что мог найти.
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В семье Оглы Ибрагима были ссоры. Иногда к родителям мальчика даже приезжала полиция.
По словам мэра Покрова Александра Шаповала, в то же время семья погибшего не состояла на учете в социальной службе.
Городской глава отметил, что прощание с Оглы Ибрагимом взял на себя город.
Когда именно состоится прощание, сейчас неизвестно, поэтому еще продолжается следствие,
– подчеркнул Шаповал.
По данным правоохранителей на теле мальчика не обнаружили следов насилия. Сейчас правоохранители допрашивают мать мальчика. Полицейских интересует, почему она заметила исчезновение ребенка лишь на 4 день.
Гибель Оглы Ибрагима: главное
- Оглы Ибрагим исчез 2 июня в городе Покров Днепропетровской области.
- Мама мальчика сообщила о его исчезновении лишь на 4 день. Тогда же правоохранители начали поиск.
- Тело Оглы Ибрагима нашли 8 июня в канализационном коллекторе.