Кроме того, родители не следили за единственным сыном. Маленький Оглы Ибрагим почти все свое свободное время проводил на улице. Он часто гулял на помойке и питался тем, что мог найти.

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В семье Оглы Ибрагима были ссоры. Иногда к родителям мальчика даже приезжала полиция.

По словам мэра Покрова Александра Шаповала, в то же время семья погибшего не состояла на учете в социальной службе.

Городской глава отметил, что прощание с Оглы Ибрагимом взял на себя город.

Когда именно состоится прощание, сейчас неизвестно, поэтому еще продолжается следствие,

– подчеркнул Шаповал.

По данным правоохранителей на теле мальчика не обнаружили следов насилия. Сейчас правоохранители допрашивают мать мальчика. Полицейских интересует, почему она заметила исчезновение ребенка лишь на 4 день.

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