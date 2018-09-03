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Детали к смартфону Google Pixel 3 XL уже продают на eBay: фотодоказательство

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Google Pixel 3 XL
Google Pixel 3 XL / Фото из свободных источников

Несмотря на то, что до официального релиза смартфона Google Pixel 3 XL остается больше месяца, в интернет-магазине eBay уже появились аккумуляторы к будущему устройству. Товар доступен эксклюзивно у одного продавца и реализуется по цене 22 доллара (около) за штуку.

Об этом сообщает XDA.

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Сейчас у продавца в наличии минимум три аккумулятора для Google Pixel 3 XL. По его собственному заявлению, все они являются настоящими, а их емкость и идентификатор в точности совпадает с емкостью батареи и названием реального смартфона из базы данных FCC.

Окончательно сомнения в подлинности реализуемых комплектующих развеивает рейтинг торговца. Он имеет 98,7% положительных отзывов на eBay и статус лучшего продавца, который практически невозможно накрутить или подделать каким бы то не было образом.

Google Pixel 3 XL

Аккумулятор к Google Pixel 3 XL продают на eBay

Впрочем, каким бы эксклюзивным товаром не был аккумулятор еще не анонсированного Google Pixel 3 XL, его покупка имеет еще меньше смысла, чем приобретение прототипа самого смартфона. Даже если батарея не относится к бракованной партии, очень опрометчиво менять оригинальный блок сразу после покупки устройства.

Отметим, Google запланировала презентацию нового поколения смартфонов Pixel на 9 октября.

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Теги: Техно Google Pixel Google Смартфоны
Источник: 24 Канал
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