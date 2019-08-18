Почему к ПЦУ приходит меньше приходов и как задерживали Грымчака и Овдиенко – топ-5 видео недели

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Детали задержания Грымчака и Овдиенко

НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятке размером в 480 тысяч долларов.

Суд постановил оставить Юрия Грымчака в СИЗО на 60 дней с возможностью выйти под залог в 6 миллионов гривен. Меру пресечения избрали и Игорю Овдиенко – он тоже будет находиться под стражей не менее 60 дней. Правда, может выйти под залог, размер которого составляет 4 миллиона гривен.

Смотрите видео, как задерживали Грымчака и его "помощника": хронология событий

Последствия непогоды в Украине

13 августа в нескольких областях Украины можно было наблюдать значительное ухудшение погодных условий. В результате сильных порывов ветра здесь повредило и кое-где даже сорвало кровлю с домов. Кроме того, ураган повалил деревья.

В частности, в Одесской области вода сносила несколькотонные дома, как карточные. Люди до сих пор приходят в себя от урагана, который пронесся по региону. Из ила достают утопленных домашних животных, а из домов, которые чудом уцелели, выбрасывают грязь.

Смотрите видео: последствия после непогоды в Одесской области

Новые лица украинской армии

24 бригада имени короля Даниила на передовой российско-украинской войны пополнилась молодыми профессионалами. Они ровесники украинской независимости и искренне верят, что сегодня их место именно на Донбассе. На передовой ребята уже успели адаптироваться. Уровень мотивации удивляет и побратимов, которые на передовой далеко не первый год.

Таких, как эти молодые люди, в украинской армии много. Только с начала года войско пополнили полторы тысячи офицеров. А это доказывает, что быть частью Вооруженных сил – престижно.

Смотрите видео: что мотивирует молодых ребят идти на войну

К ПЦУ присоединяется все меньше приходов

К новообразованной Православной церкви Украины присоединяется все меньше приходов. Если зимой к Поместной церкви присоединились более полутысячи приходов, то теперь это делают единицы.

Одной из главных причин замедления процесса религиоведы называют парламентские и президентские выборы. Мол, прихожане не понимают, какой будет дальнейшая политика новой власти. Еще одна причина – конфликт между настоятелем ПЦУ Епифанием и патриархом Филаретом.

Смотрите видео: почему к ПЦУ присоединяются меньше приходов

В Киев отправили легендарную баржу с арбузами

Легендарную баржу с арбузами и дынями из Голой Пристани на Херсонщине 16 августа отправили по Днепру в Киев. Это делают уже третий год подряд. По словам депутата Херсонского облсовета, предпринимателя Александра Синенко, урожай арбузов на Херсонщине в 2019 году превышает прошлогодний почти в два раза.

Отметим, что сезон арбузов приходится на конец лета и начало осени, тогда уже спелые плоды не вредны для человека, а наоборот чистят и защищают организм.

Смотрите видео: как арбузы доставляют в Киев