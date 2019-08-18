20:16
20 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 19 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, сегодня
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Почему к ПЦУ приходит меньше приходов и как задерживали Грымчака и Овдиенко – топ-5 видео недели

      422 Читати новину українською
      Топ-5 видео недели
      Топ-5 видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Детали задержания Грымчака и Овдиенко

      НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятке размером в 480 тысяч долларов.

      Суд постановил оставить Юрия Грымчака в СИЗО на 60 дней с возможностью выйти под залог в 6 миллионов гривен. Меру пресечения избрали и Игорю Овдиенко – он тоже будет находиться под стражей не менее 60 дней. Правда, может выйти под залог, размер которого составляет 4 миллиона гривен.

      Смотрите видео, как задерживали Грымчака и его "помощника": хронология событий

      Последствия непогоды в Украине

      13 августа в нескольких областях Украины можно было наблюдать значительное ухудшение погодных условий. В результате сильных порывов ветра здесь повредило и кое-где даже сорвало кровлю с домов. Кроме того, ураган повалил деревья.

      В частности, в Одесской области вода сносила несколькотонные дома, как карточные. Люди до сих пор приходят в себя от урагана, который пронесся по региону. Из ила достают утопленных домашних животных, а из домов, которые чудом уцелели, выбрасывают грязь.

      Смотрите видео: последствия после непогоды в Одесской области

      Новые лица украинской армии

      24 бригада имени короля Даниила на передовой российско-украинской войны пополнилась молодыми профессионалами. Они ровесники украинской независимости и искренне верят, что сегодня их место именно на Донбассе. На передовой ребята уже успели адаптироваться. Уровень мотивации удивляет и побратимов, которые на передовой далеко не первый год.

      Таких, как эти молодые люди, в украинской армии много. Только с начала года войско пополнили полторы тысячи офицеров. А это доказывает, что быть частью Вооруженных сил – престижно.

      Смотрите видео: что мотивирует молодых ребят идти на войну

      К ПЦУ присоединяется все меньше приходов

      К новообразованной Православной церкви Украины присоединяется все меньше приходов. Если зимой к Поместной церкви присоединились более полутысячи приходов, то теперь это делают единицы.

      Одной из главных причин замедления процесса религиоведы называют парламентские и президентские выборы. Мол, прихожане не понимают, какой будет дальнейшая политика новой власти. Еще одна причина – конфликт между настоятелем ПЦУ Епифанием и патриархом Филаретом.

      Смотрите видео: почему к ПЦУ присоединяются меньше приходов

      В Киев отправили легендарную баржу с арбузами

      Легендарную баржу с арбузами и дынями из Голой Пристани на Херсонщине 16 августа отправили по Днепру в Киев. Это делают уже третий год подряд. По словам депутата Херсонского облсовета, предпринимателя Александра Синенко, урожай арбузов на Херсонщине в 2019 году превышает прошлогодний почти в два раза.

      Отметим, что сезон арбузов приходится на конец лета и начало осени, тогда уже спелые плоды не вредны для человека, а наоборот чистят и защищают организм.

      Смотрите видео: как арбузы доставляют в Киев

       

      blog_ava
      На День Независимости в Киеве пройдет два шествия: программа самых интересных мероприятий
      сегодня
      2297
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Украина – Россия Новости Одессы Новости Киева Выборы Президента 2019 Парламентские выборы 2019 Погода Война на Донбассе Юрий Гримчак Епифаний Православная церковь Украины Задержание Юрия Грымчака Филарет Религия Новости Херсона Взятка Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 18 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как Украина, имея мощную армию и ядерное оружие, в начале войны оказалась ни с чем
      сегодня , 20:07 Как Украина, имея мощную армию и ядерное оружие, в начале войны оказалась ни с чем
      Антон Голобородько 33
      Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      сегодня , 19:35 Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      Артем Овдієнко 407
      Кто из министров может остаться в новом правительстве
      сегодня , 19:04 Кто из министров может остаться в новом правительстве
      Ірина Поліщук 275
      Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня , 18:00 Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      Інна Жолобович 582
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 17:30 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 43
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук