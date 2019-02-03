Детали жуткого ДТП в Киеве и почему РФ вывезла тонны золота из Венесуэлы – топ-5 видео недели

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Российский самолет привез из Венесуэлы 20 тонн золота

Самолет российской авиакомпании 30 января вернулся в московский аэропорт из венесуэльского городка Майкетии. Пассажиров он не привез, а вероятнее всего, 20 тонн золота. Пока из Венесуэлы массово вывозят золото, гражданам не хватает средств даже на питание.

По данным СМИ, это уже третий рейс за январь. Выглядит, что схема налажена – золото из Венесуэлы отправляют в Москву, а затем перевозят в Арабские Эмираты. Там продают, а наличные переправляют в Венесуэлу, финансируя диктатора и боевиков.

Зафиксировали российский самолет, который перевозит золото: смотрите видео

Подробности смертельного ДТП в Киеве

Вечером 31 января внедорожник Audi на большой скорости вылетел на перекресток на проспекте Победы, протаранил автомобиль Mazda, за рулем которого была 47-летняя женщина, и зацепил еще три авто. Водитель Mazda умерла по дороге в больницу.

В Шевченковском районном суде 2 февраля избрали меру пресечения виновнику смертельного ДТП – подозреваемого суд оставил под стражей до 1 апреля. Самого 29-летнего киевлянина привезли в зал суда на каталке. Общаться с прессой наотрез отказался.

Что известно о жутком ДТП: смотрите в видео

Внезапная смерть школьницы на уроке

В Каменском, что на Днепропетровщине, во время занятий танцами в Центре творчества умерла 9-летняя школьница. Девочке стало плохо посреди урока, она потеряла сознание. Руководительница кружка начала делать искусственное дыхание и массаж сердца, однако школьница, не дождавшись приезда скорой, умерла. По данным медиков, несчастный случай произошел из-за длительной болезни девочки.

Ужасная смерть девочки во время занятия танцами: смотрите видео

Как выглядят имения Пшонки и Януковича через 5 лет

Дома и дачи Януковича и его окружения пять лет назад бросили на произвол судьбы. Когда-то в доме генпрокурора-беглеца Виктора Пшонки было множество скульптур львов при входе, диванов с золотой обивкой, фотографий Пшонки в образе Цезаря, неисчислимое количество картин, оружия, икон и даже мощи святых. Сейчас там вокруг – ободранное помещение, откуда вынесли все, что только можно. Даже частично поснимали плитку и розетки.

К дому беглого президента Виктора Януковича можно прийти на экскурсию за 50 гривен. Перед входом в хонку охрана попросила даже надеть бахилы. В имении висит огромная люстра, в хонке остался один диван, три огромных стола, три стула и столько же картин. И это еще не все: есть старинный шкаф и длиннющий мраморный массажный стол.

Что произошло с шикарными имениями Пшонки и Януковича: смотрите в видео

Митрополит ПЦУ подал в суд на Онуфрия

Митрополита Винницкого и Барского Симеона, который перешел из Московского патриархата, его бывший руководитель Онуфрий лишил права управлять епархией. Именно поэтому Симеон пошел с этим вопросом в суд, поскольку считает, что его уволили несправедливо.

К Фемиде Симеон обратился еще перед новым годом. Однако суд с того времени ни разу не собрался, зато наложил запрет обеим сторонам конфликта распоряжаться спорным имуществом. Судебное заседание должно было состояться 30 января, но его перенесли на неопределенный срок из-за болезни судьи Федчишина.

Митрополит Симеон подал в суд на Онуфрия: смотрите видео