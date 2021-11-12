Однако на следующий день это опровергли в прокуратуре. Там отметили, за рулем был другой человек, и рассказали новые детали ДТП.

Заметьте В Харькове водитель Toyota сбил детей на переходе: все, что известно о страшной аварии

"Засмотрелся в телефон"

Представитель прокуратуры Харьковщины рассказал, что водитель объяснил, как произошла авария. Мол, просто отвлекся на телефон. Также мужчина заявил, что не употреблял наркотики. Однако экспертиза обнаружила в его крови метадон.

Автомобиль принадлежит компании "Агрофирма Колонтаев", бенефициаром которой является жена главы Харьковской РГА Ольга Раина. Сначала сообщали, что за рулем был именно ее сын.

Коротко о ДТП

  • Авто сбило детей, когда они переходили дорогу.
  • Это произошло на пересечении проспекта Науки и улицы Тобольской.
  • Одного из пострадавших внедорожник протащил по дороге еще 10 метров.
  • Несмотря на чрезвычайную жесткость столкновения, дети не получили сильных повреждений.
  • Врачи диагностировали только сотрясения мозга, ушибы и царапины.
  • За рулем транспорта, вероятно, был 34 летний Дмитрий Лысенко.
  • Мужчину за год до этого судили за кражу фотоаппарата.