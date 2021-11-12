Детей сбил не сын чиновника, – прокуратура о жестком ДТП в Харькове
Источник:Vgorode
В Харькове 11 ноября элитный внедорожник сбил 2 детей на переходе. В сети сразу сообщили, что за рулем был сын чиновника.
Однако на следующий день это опровергли в прокуратуре. Там отметили, за рулем был другой человек, и рассказали новые детали ДТП.
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"Засмотрелся в телефон"
Представитель прокуратуры Харьковщины рассказал, что водитель объяснил, как произошла авария. Мол, просто отвлекся на телефон. Также мужчина заявил, что не употреблял наркотики. Однако экспертиза обнаружила в его крови метадон.
Автомобиль принадлежит компании "Агрофирма Колонтаев", бенефициаром которой является жена главы Харьковской РГА Ольга Раина. Сначала сообщали, что за рулем был именно ее сын.
Коротко о ДТП
- Авто сбило детей, когда они переходили дорогу.
- Это произошло на пересечении проспекта Науки и улицы Тобольской.
- Одного из пострадавших внедорожник протащил по дороге еще 10 метров.
- Несмотря на чрезвычайную жесткость столкновения, дети не получили сильных повреждений.
- Врачи диагностировали только сотрясения мозга, ушибы и царапины.
- За рулем транспорта, вероятно, был 34 летний Дмитрий Лысенко.
- Мужчину за год до этого судили за кражу фотоаппарата.