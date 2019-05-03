Детей в Украине сажают в тюрьму за то, что в других странах не считалось бы преступлением

Большинство несовершеннолетних, которые сейчас отбывают наказание в воспитательных колониях, попали туда за мелкие кражи телефонов, продуктов из магазина или небольшой суммы денег. Конвенция ООН о правах ребенка, которую Украина ратифицировала еще в 1996 году, предусматривает, что заключение несовершеннолетних может использоваться в исключительных случаях как последняя мера.

Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть недели" рассказала Ирина Шиба.

Читайте также: Такое решение могло стоить жизни: история отважного судьи, противостоявшего становлению "ДНР"

Она пояснила, что "как последняя мера" – означает, когда другие меры и виды наказаний не помогли научить ребенка, как поступать правильно.

Приоритетом в работе сотрудников системы правосудия должно быть предотвращение преступлений. Для этого нужно выяснить, почему ребенок совершил ошибки, объяснить ему, почему поступок плохой, и помочь преодолеть трудности, которые привели к совершению преступления. Именно такие задачи перед собой ставит программа восстановления для несовершеннолетних и медиация между несовершеннолетним правонарушителем и потерпевшим,

– отметила Ирина Шиба.

Кто такой медиатор?Медиатор – это посредник, участвующий в процессе, помогает сторонам услышать друг друга: несовершеннолетнему – осознать содеянное, принять ответственность, а пострадавшему – понять, почему именно он стал жертвой, почувствовать себя в безопасности, услышать извинения. А самое главное – получить именно то возмещение, которое хочет он, а не прокурор или судья.

В 2017 году мужчина подбил двух несовершеннолетних похитить имущество из автомобиля, который стоял во дворе. Пока ребята стояли "на шухере" мужчина похитил из салона музыкальный плеер, который стоил всего 200 гривен. По закону ребятам грозило несколько лет лишения свободы.

Судья Заводского районного суда города Николаева Сергей Щербина обратил внимание на то, что несовершеннолетние приняли участие во встрече с потерпевшим. В процессе встречи они извинились и предложили один день помогать потерпевшему по хозяйству. Кроме того, они возместили ущерб и отремонтировали автомобиль. Потерпевший не хотел, чтобы ребят отправляли за решетку,

– отметила Ирина Шиба.

Она добавила, что тогда судья решил: ребята не являются общественно опасными, потому что в процессе встречи осознали свою вину. Поэтому освободил их от уголовной ответственности.



"Честь недели" получает Сергей Щербина

Премию "Честь недели" за учет результатов медиации в деле несовершеннолетних получает судья Заводского районного суда города Николаева Сергей Щербина.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

Видео полного видеоблога Ирины Шиби "Честь и НЕчесть" за 25 апреля 2019