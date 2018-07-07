Детей в затопленной пещере Таиланда научили пользоваться аквалангом

Спасатели научили погружаться со специальным оборудованием детей, которые застряли в затопленной пещере в Таиланде. Однако проводить спасательную операцию в ближайшее время не планируется.

Об этом сообщает ВВС.

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Команда из 12 подростков-футболистов вместе с 25-летним тренером исчезла в тайской пещере Тхам Луанг конце июня.

2 июля стало известно, что все они живы, однако из-за затопления прохода не могут выбраться наружу.

По словам губернатора провинции Чианг Рай, детей научили погружаться, но начинать операцию по их освобождению не планируется, потому что это слишком рискованно.

В то же время он отметил, что в случае возникновения опасности для детей из-за погодных условий спасательную операцию начнут немедленно.

Губернатор отметил, что пока план спасения подготовлен не до конца, однако недостаток кислорода в пещере и угроза ливней заставляют спасателей спешить.

На вопрос, будут ли детей держать в пещере в течение нескольких месяцев, он рассмеялся, передает Guardian.