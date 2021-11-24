Детективный скандал: как Запад хочет бойкотировать Олимпиаду-2022 из-за пропавшей теннисистки

Запад всерьез рассматривает бойкот Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года. Все из-за настоящей детективной истории с исчезновением китайской теннисистки.

Ранее в администрации президента США заявили, что рассматривают дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Китае. Все из-за тотального нарушения прав человека в этой стране.

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Инцидент, который может подтолкнуть к бойкоту олимпиады

В этом контексте вспоминали подавление продемократических протестов в Гонконге, геноцид уйгуров Синцзяне и политику Поднебесной в отношении Тибета и Тайваня. Но к этому списку добавился еще один инцидент, который может подтолкнуть не только США, но и Запад в целом, отказаться от спортивных соревнований в Китае.

Теннисистка рассказала всем о преступлении

В начале ноября 2021 года титулованная китайская теннисистка Пэн Шуай написала в одной из китайских соцсетей пост. В нем она обвинила бывшего вице-премьера правительства Китая Чжана Гаоли в том, что он принуждал ее к сексу и даже отношениям без ее согласия.

Якобы теннисистка еще 3 года назад была приглашена чиновником к нему домой, чтобы поиграть в теннис. Но в результате он затащил ее в постель.



Экс​вице-премьер правительства Китая Чжана Гаоли принуждал к сексу Пэн Шуай / Коллаж 24 канала

Исчезли и посты, и теннисистка

Здесь отмечу, что интернет в Китае подвергается жесткой цензуре, и частная жизнь высших руководителей является особенно чувствительной темой. А потому уже через пол часа пост в соцсети был удален.

Вместе с тем за несколько дней упоминание имени теннисистки в соцсетях резко возросло, аж до 20 миллионов хештегов. Но позже, в один момент, все посты с такими хештегами исчезли, как и сама теннисистка. Спустя почти 2 недели о теннисистке Шуай ничего не было слышно.

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Поиски пропавшей

Поэтому Женская теннисная ассоциация обратилась к правительству Китая за разъяснениями, но там промолчали. Это вызвало еще больше паники.

Всё больше теннисисток с мировым именем стали призывать к разбирательству по этому делу.

Дальше к поискам Пэн Шуай подключились в Организации объединенных наций, Конгрессе США, Международном олимпийском комитете и, конечно же, в Ассоциации тенниса. Женская ассоциация тенниса даже пригрозила уйти из Китая, если власти не ответят куда пропала Пэн Шуай.

Постановочные кадры "хорошей жизни"

Спустя почти 3 недели журналист одного из провластных китайских СМИ опубликовал у себя в твиттере загадочные фото Пэн Шуай, якобы сделанные у нее дома. Позже те же китайские СМИ опубликовали фото, на котором Шуай, якобы ужинает в ресторане. Еще позже появилось видео, на котором видно, что Пэн Шуай присутствует на одном из китайских турниров по теннису.



Фото Пэн Шуай, якобы сделанные у нее дома / Фото twitter.com/shen_shiwei

Многие спортсмены подозревают, что китайские чиновники заставляют Пэн Шуай делать вид, что всё хорошо. Глава Международной теннисной ассоциации Стив Саймон допускает, что это постановочные кадры, а за спиной могут находиться ее мучители.

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И только в минувшее воскресенье представителям Олимпийского комитета удалось связаться по видеосвязи с Пэн Шуай. На сайте МОК появилось лишь скудное сообщение о том, что китайская теннисистка говорит, что у нее всё хорошо.

Историю замяли, а теннисистку заставили молчать

Тем не менее главный вопрос – где пропадала китайская теннисистка почти 3 недели после обвинения чиновника в сексуальных домогательствах – так и остался открытым. Более того, имя главного фигуранта эксвице-премьера Чжана Гаоли даже не вспоминается в китайских СМИ.

Это значит, что историю просто замяли, а теннисистку заставили молчать. И такой прецедент порождает всё больше поводов для Запада полностью бойкотировать Олимпийские игры 2022 в Пекине.