Детективы НАБУ проводят обыски в НКРЭКУ: известна причина

Детективы Антикоррупционного бюро 14 февраля пришли с обыском в здание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) в рамках расследования дела "Роттердам+".

По словам адвоката НКРЭКУ Ирины Одинец, работа комиссии не заблокирована, пишут "Украинские новости".

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В обысках принимают участие 11 детективов НАБУ.

"Пришли детективы НАБУ в составе 11 человек. Вместе с каким-то "специалистом". "Специалист" не предъявил документы. Следственные действия происходят только в кабинетах нескольких сотрудников, которые не являются членами комиссии. Работа комиссии не заблокирована. По моему мнению, обыск это попытка оправдать работу 50 детективов НАБУ, которые безрезультатно расследуют дело "Роттердам+" уже два года. Интересно, что судья вынесла постановление об обыске 12 февраля. Именно в этот день в СМИ появились сообщения о том, что исследование института экономики и прогнозирования НАН Украины не обнаружило негативного влияния от формулы "Роттердам+". И заявления руководства НАБУ, которые ссылались на это исследование, рассказывая про мифические убытки от формулы, не соответствуют действительности", – прокомментировала Ирина Одинец.

Подтверждение обыска от НАБУ по состоянию на 13 часов 24 канала получить не удалось.

Что не так с "Роттердам+"? Это методика формирования цены на топливную составляющую (а именно уголь) при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях в Украине.



Действовать начала в мае 2016 года, как результат потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна – из-за войны на Донбассе. Поскольку донбасский уголь почти полностью попал под контроль оккупантов, украинская власть для обеспечения энергонезависимости приняла решение покупать уголь на международной бирже в Нидерландах, куда он, в свою очередь, попадает из Южно-Африканской Республики и Южной Америки.



Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг разработала (в частности, автором указывают Дмитрия Вовка, экс-руководителя НКРЭКП) и утвердила эту методику. В ведомстве заверили, что формула устранит ручное регулирование цен, обеспечит независимость от поставок из зоны АТО, избавит Украину от проблем с достаточностью угля для отопительного сезона.



О коррупционности методики заявляли и эксперты, и депутаты, и чиновники. В марте 2017 года сразу четыре лица обжаловали действие формулы "Роттердам+" в суде. Но Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил действие методики в силе, иски отклонил.



В июле Соломенский районный суд города Киева отказался удовлетворить ходатайство детективов НАБУ относительно временного доступа к документам десяти банков, связанных со счетами и движением денег "Центрэнерго" и "ДТЭК Днепроэнерго". В сентябре детективам НАБУ этот суд разрешил временный доступ к счетам "ДТЭК Днепроэнерго" в "Укрсоцбанке". Чуть позже, 24 марта 2017 года, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование против чиновников Нацкомиссии. Причина – злоупотребление служебным положением в связи с методикой "Роттердам+". 17 августа 2017 года НАБУ провело обыски в здании НКРЭКП.



Сейчас расследование "коррупционности" "Роттердама+" продолжается.