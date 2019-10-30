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      Детективы НАБУ задержали председателя лесхоза, которого ранее отчитал Зеленский

      26 Читати новину українською
      Виктор Сыса
      Виктор Сыса / slovoidilo.ua

      Председателя Гутянского лесхоза на Харьковщине Виктора Сысу задержали из-за попытки подкупить детектива Национального антикоррупционного бюро.

      "Друзья, известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за 100 тысяч долларов. Не получилось", – сообщил в своем фейсбуке нардеп от "Слуги народа", кандидат на должность председателя Харьковской ОГА Алексей Кучер.

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      В полиции Харьковщины подтвердили, что задержание проводили сотрудники НАБУ. На место задержания приехала родственница Сысы, сообщает NewsRoom со ссылкой на источники. Эта родственница попыталась убедить силовиков, что найденная в автомобиле Сысы сумка принадлежит ей. Однако Сысу посадили в машину и повезли в Киев.

      За что Зеленский отчитывал Сысу?
      В июле Президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове совещание относительно массовой вырубке лесов. Во время совещания директор Октябрьского лесхоза Руслан Чагаровский рассказал, что на Харьковщине налажена схема вырубки и продажи деревьев за границу. Он также назвал Сысу главным лесорубом Харьковской области. А на следующий день Сысу отругал сам Зеленский. В августе к Сысе пришли детективы НАБУ с обыском.

      Смотрите видео, как Зеленский отчитал Сысу:

       

      blog_ava
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      30 октября
      1305
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Коррупция Взятка Владимир Зеленский Экология НАБУ Криминальные новости Новости Харькова
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