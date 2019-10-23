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      Юрий Бутусов

      Детектор лжи не панацея, или Правильный алгоритм проверки "слуг" на взяточничество

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      Большой скандал в "Слуге народа"
      Большой скандал в "Слуге народа" / Коллаж 24 канала

      Офис Президента подозревает членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики от партии "Слуга народа" в коррупции при голосовании за внесение в повестку дня Верховной Рады законопроектов 2047 (2047-1), которые предлагают изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости.

      Прочел заявление президента Владимира Зеленского о необходимости прохождения депутатами "Слугами народа" детектора лжи, и если детектор что-то покажет, то тогда нарушителями займутся антикоррупционные органы.

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      Публичность в таком скандальном вопросе – это очень хорошо. Но при этом позиция президента не отвечает реальной ситуации, правильный алгоритм должен быть таким:

      1. Детектор лжи не является основанием для открытия уголовного дела, и не может служить доказательством в суде. Качество исследования детектора лжи критически зависит от качества работы и объективности оператора-психолога. Чтобы исследование было независимым, в таком случае надо объявить тендер, иначе к результатам исследования не будет доверия.

      2. Президент объявляет законопроект 2047-д об отмене поборов неотложным и вносит от своего имени в парламент.

      3. Верховная Рада включает "турборежим" и за один день выносит на голосование закон, из-за отклонения которого возникли подозрения в коррупции. По числу тех, кто проголосовал, сразу станет ясно, кто к чему причастен, и обсуждение произойдет в зале. Вот в зале и будет настоящий детектор лжи.

      4. Правоохранительные органы обязаны включиться в расследование немедленно. САП сегодня утром уже открыла уголовное дело против народных депутатов из комитета, а президент должен взять это расследование на личный контроль, и прокуроры должны регулярно сообщать о результатах.

      5. В случае возникновения сомнений в добропорядочности депутатов комитета, и при отсутствии реальных улик, единственной санкцией может быть разве что расформирование комитета и перетасовка депутатов по другим комитетам для обновления состава.

      Официальное заявление: Зеленский о скандале в "Слуге народа": Если подозрения оправдаются – мы попрощаемся

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости политики Слуга народа "Слуг народа" проверят на полиграфе Новости Украины Владимир Зеленский Публикации
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