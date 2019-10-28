Детектор-шоу от "Слуги народа": все, что известно о проверке нардепов на полиграфе

Эпопея проверки депутатов от "Слуги народа" на детекторе лжи продолжается. На сегодня известны результаты четырех нардепов из 11-ти. И все они – почти идеальны. Сайт 24 канала расскажет вам все, что известно о проверках и насколько их выводы достоверны.

Почему депутаты проходят полиграф?

11 нардепов от "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политики, заподозрили во взяточничестве. Что им предлагали 30 тысяч долларов за то, чтобы они "завалили" законопроект о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

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Законопроект №2047 позволил бы ликвидировать эту "схему". На заседании финансового комитета ВР депутаты от фракции "Слуга народа" не поддержали отмену коррупционной схемы и подали альтернативный законопроект №2047-1. А он, наоборот, позволяет укрепить деятельность площадок-посредников.

САП зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления. Под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Еще двое депутатов не голосовали по другим причинам: Элла Репина не была на заседании, а Андрей Холодов отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.

Тогда народный депутат Александр Качура, один из главных инициаторов законопроекта №2047-1, сам выразил желание пройти проверку на полиграфе.

Схема при оценке объектов недвижимости заключается в том, что при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен дополнительных платежей фирмам-прокладкам. За последним вероятно стоят действующий нардеп Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и экс-нардеп Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

23 октября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил: свидетельства очевидцев, которым предлагали взятку, действительно есть. Однако все они официально свидетельствовать отказались. Также существуют фотографии одной из встреч с организатором коррупционной схемы – косвенные доказательства. В "Слуге народа" проводится внутреннее расследование по этому поводу.

Именно из-за отсутствия прямых доказательств Арахамия предложил пройти всем подозреваемым проверку на полиграфе, чтобы "избежать недоверия внутри фракции". Он и показал пример другим нардепам, пройдя процедуру лично.

Стоимость такой проверки зависит от ряда факторов. В рамках служебного расследования – в среднем до 3 тысяч гривен за человека. Кадровые проверки – дороже.



Пройти проверку нардепам предложил Арахамия

Комментарии Зеленского и "Слуги народа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил: история с подозрениями во взяточничестве народных депутатов и их проверка на полиграфе проходит слишком публично.

Мне кажется, что это немного слишком публично происходит. Это же не шоу. Это должно быть вопросом работы правоохранительных органов, если есть такой фактаж,

– пояснил спикер.

Также он выразил надежду, что информация о получении взяток депутатами не подтвердится. Если же это докажут – нардепы должны будут понести наказание, определенное судом. А пока предпосылок для замены Давида Арахамии на должности председателя фракции "Слуга народа" Дмитрий Разумков не видит.

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А президент Владимир Зеленский отмечал, что в курсе всех событий и согласен с тем, что все подозреваемые нардепы должны пройти проверку на детекторе лжи.

Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы – какими бы горькими они были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку относительно "решения вопросов". И если подозрения оправдаются – мы с такими депутатами попрощаемся,

– отметил Зеленский.

По его словам, такой механизм – "простой и прозрачный, намного лучше, чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм-каналы".

28 октября в 19:00 фракция "Слуги народа" должна провести заседание. Среди вопросов, которые планируют рассмотреть – скандал с возможным подкупом нардепов.

Результаты проверки зависят от ряда факторов

Заместитель лидера фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отмечал, что скандал во фракции уже обсуждали. Однако совещание ни было масштабным.

По информации источников 24 канала, это заседание пройдет в строгой конфиденциальности. Нардепов якобы попросили учесть тот факт, что формат встречи предусматривает доступ к ней только тех народных избранников, которые входят в состав фракции.

Что показала проверка нардепов?

Проверку на полиграфе уже прошли депутаты Александр Дубинский, Олег Марусяк, Ольга Василевская-Смаглюк и Александр Качура. Также на детекторе проверили и Давида Арахамию. Нардепам задают вопросы, на которые они должны давать ответы "да" или "нет", а во второй части – и "да", и "нет".

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Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия возразил, что пытался воспользоваться своей властью для воздействия на депутатов перед голосованием за законопроект №2047. Кроме того, он подтвердил на полиграфе, что не предлагал деньги кому-то из нардепов и не поручал последним голосовать против этого законопроекта на комитете. В то же время он подозревает некоторых членов своей фракции в том, что они могли брать взятки за решение в пользу определенных олигархов и чиновников.

Александр Качура также прошел проверку на полиграфе. Ее результаты показали, что он был одним из инициаторов законопроекта и голосовал за его принятие. Также политик отрицательно отвечал на вопрос о том, действительно ли получал деньги за лоббирование законопроекта 2047-1 и входит ли в группу кого-то из олигархов.

Его коллега Александр Дубинский отрицательно отвечал на все вопросы о получении взяток за голосование, скрытых договоренностей и то, что другие члены комитета могли голосовать за взятку. Кроме того, было установлено, что за время работы в Верховной Раде Дубинский не получал каких-либо вознаграждений за содействие в голосовании законопроектов.

Ольга Василевская-Смаглюк так же отрицала обвинения в коррупции. И результат проверки показал, что нардеп "ничего не скрывает". Однако она же не предоставила информацию о том, были ли подобные предложения.



Ольга Василевская-Смаглюк проходит проверку на полиграфе

Олег Марусяк в "список подозреваемых" не попал, однако проверку прошел. Нардеп также ничего не скрывает, однако, как показал результат, считает себя недостаточно образованным для работы в Верховной Раде.

Кто еще должен пройти проверку?

Все, кого подозревали в получении взятки: Ирина Аллахвердиева, Дарья Володина, Юлия Диденко, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Между тем, народный депутат из парламентской группы "За будущее" Антон Яценко, которого подозревают в подкупе "слуг народа" проверку на детекторе лжи проходить отказался. Он объяснил, что не видит смысла в таком допросе. Мол, нардепы, которые будут проверяться, сами все расскажут. Он также добавил, что не хочет превращать парламент в цирк "Шапито".

Можно ли считать достоверными результаты?

Ряд экспертов высказывают сомнения в достоверности полученных результатов проверки. В частности, из-за того, что прохождение полиграфа в этом случае приобрело признаки шоу, которое транслируют в прямом эфире.

Это нельзя превращать в шоу, поскольку публичность нивелирует результаты,

– пояснили в СБУ.

В МВД также отмечают, что оценивать результаты полиграфа можно только при наличии целого ряда других факторов и данных. И, поскольку это исследование касается психологического аспекта, не может быть и речи о демонстративном характере его прохождения.

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Бывший депутат Мустафа Найем даже провел параллель с экс-президентом-беглецом Виктором Януковичем. Мол, детектор лжи показал бы, что у него идеальная репутация.

Если бы Виктор Янукович проходил полиграф о причастности к расстрелам на Майдане или кражи Межигорья, прибор показал бы нам человека с безупречной репутацией и чистой совестью. Просто потому, что он сам не считает себя ни причастным к кражам, ни виновным в убийствах,

– отметил Найем.

И если бы только полиграфа было достаточно для определения виновности, то "в мире уже избавились бы от необходимости содержать надзорные, следственные и судебные органы". Именно поэтому во многих странах результаты детектора лжи не являются достаточными доказательствами в суде.