Детеныш орангутанга впервые родился в Украине: милые фото и видео

В харьковском экопарке рожденного малыша называют "настоящим чудом". Ведь в неволе орангутанги почти не дают потомства. Кроме того, этот вид приматов занесен в Красную книгу.

Сейчас малышу два месяца и его воспитывают мама Понка и сотрудники экопарка. Папу Василия от процессов воспитания пока отстранили.

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Кипер Лариса Олейник сообщила, что роды были сложными, первые сутки малыша даже кормили специальной смесью.

А уже на следующий день как прицепили, так он до сих пор ни разу не оторвался от мамы,

– рассказала Олейник.

В течение первого месяца мама училась обращаться с ребенком. Понка даже смастерила слинг, чтобы было удобно носить сына.



Малыш с мамой Понкой

Всего в экопарке живет восемь орангутангов. Кроме малыша, все относятся к видам, привезенным из-за рубежа.



Один из жителей экопарка

По словам кипера Ларисы Олейник, орангутанги очень хорошо понимают человеческий язык, поэтому откликаются на свои имена. Животным даже можно объяснить, что можно или нельзя делать. Первые месяцы малыш будет с мамой, а впоследствии он будет посещать специальный детский сад для животных.

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Детский период длится у орангутангов до 6 лет. Как только животному исполнится 8 лет, ему сразу будут искать пару. До нового года у ребеночка появится имя, которое выберут на общегородском голосовании.