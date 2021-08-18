Спасателей направили на бульвар Славы в 22 часа. Им сообщили, что на 4 этаж заброшенного здания залезли 3 девочки.

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Потерпевшую спустили первой

Когда прибыли сотрудники ГСЧС, им сразу сказали, что плохо стало девочке, которой примерно 14 лет (родилась в 2007 году). С помощью твердых носилок и веревок ее начали спускать первой. Внизу уже ждали врачи скорой помощи, правоохранители и родители потерпевшей.

Затем спасатели спустили 2 других девочек. Одна была сверстницей той, которой стало плохо, а другая – на 2 года младше. Почему дети полезли на заброшенное здание – неизвестно.

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