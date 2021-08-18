Дети не могли слезть с заброшенного здания в Днепре: девочке стало плохо
Источник:ГСЧС Днепропетровщины
В Соборном районе Днепра 17 августа дети забрались на заброшенное здание и не могли спуститься самостоятельно. До приезда спасателей одной девочке стало плохо, поэтому пришлось вызвать и скорую.
Спасателей направили на бульвар Славы в 22 часа. Им сообщили, что на 4 этаж заброшенного здания залезли 3 девочки.
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Потерпевшую спустили первой
Когда прибыли сотрудники ГСЧС, им сразу сказали, что плохо стало девочке, которой примерно 14 лет (родилась в 2007 году). С помощью твердых носилок и веревок ее начали спускать первой. Внизу уже ждали врачи скорой помощи, правоохранители и родители потерпевшей.
Затем спасатели спустили 2 других девочек. Одна была сверстницей той, которой стало плохо, а другая – на 2 года младше. Почему дети полезли на заброшенное здание – неизвестно.
Другие случаи спасения ГСЧС
- В Теребовле на Тернопольщине 4 августа выпала с балкона 5 этажа 81-летняя женщина. Однако ей удалось схватиться за веревки для сушки белья. Потерпевшая так и ждала спасателей, которые приехали и ее сняли.
- В Киеве 13 июля спасателей вызвали, потому что нужно было снять гайку с пальца 12-летнего мальчика. Он рассказал, что надел ее ради забавы, однако не смог снять самостоятельно, и палец начал синеть.
- 13 июля спасателям пришлось спасать женщину в ее же ванной комнате. Дело в том, что ее рука застряла между трубами. По словам потерпевшей, она просидела так несколько суток.