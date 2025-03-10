Трагедия в Черниговской области: трое детей провалились под лед, погиб 9-летний мальчик

В Черниговской области под лед провалились дети. Мальчики играли на тонком льду, в результате чего лед треснул. К сожалению, спасти удалось не всех.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Трагическое событие произошло 10 марта в селе Малый Лиственник Репкинской общины.

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Дети провалились под лед на реке

После обеда трое мальчиков пошли гулять к местной реке Белоус. Они спустились на лед, но покров воды был очень тонким из-за потепления. Поэтому лед не выдержал и ребята упали в воду. Дети кричали и звали на помощь.

Прохожая женщина быстро отреагировала и начали доставать детей из реки. Двух из них удалось спасли. Но вытащить еще одного 9-летнего мальчика не успели, он захлебнулся и погиб.

Его брата 2012 года рождения госпитализировали в больницу, а парня 2017 года рождения забрали домой. Мальчик в этот момент находился ближе всего к берегу, поэтому почти не пострадал.

В ГСЧС напомнили, что лед на водоемах опасен в весенний период. Украинцев призывают не выходить на лед и рассказать детям об угрозе провала льда.

Родители! В очередной раз призываем напоминать детям об опасности выхода на тонкий лед. Особенно в период неустойчивых температур!

– написали в ГСЧС.

В январе под лед провалился 12-летний мальчик в Хмельницкой области. Он упал в воду, возвращаясь из школы. На крики ребенка пришли жители, которые вызвали спасателей. Достать парня из воды было не легко, но тогда работники ГСЧС смогли спасти парня с помощью лодки и веревки со спасательным кругом. Его жизни ничего не угрожало.