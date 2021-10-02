Дети сидели на прицепе: в Одесской области из-за переворачивания трактора погиб 9-летний мальчик

2 октября 2021 , 16:43
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Источник:

Нацполиция

В Одесской области перевернулся трактор с прицепом, в котором находились пятеро мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет. В результате ДТП один ребенок получил серьезные травмы и умер в карете "скорой".

По данным полиции, остальные четверо несовершеннолетних не пострадали. Инцидент произошел 2 октября в селе Петрово.

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Предварительно установлено, что водитель трактора, двигаясь вдоль склона, не справился с управлением и съехал с обочины,
– отметили правоохранители.

После дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся. Сейчас его место пребывания устанавливают.

Обратите внимание! Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего.


В Одесской области из-за переворачивания трактора погиб 9-летний мальчик / Фото Нацполиции

Автор: Олег Васьків