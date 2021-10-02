Дети сидели на прицепе: в Одесской области из-за переворачивания трактора погиб 9-летний мальчик
Источник:Нацполиция
В Одесской области перевернулся трактор с прицепом, в котором находились пятеро мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет. В результате ДТП один ребенок получил серьезные травмы и умер в карете "скорой".
По данным полиции, остальные четверо несовершеннолетних не пострадали. Инцидент произошел 2 октября в селе Петрово.
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Предварительно установлено, что водитель трактора, двигаясь вдоль склона, не справился с управлением и съехал с обочины,
– отметили правоохранители.
После дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся. Сейчас его место пребывания устанавливают.Обратите внимание! Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего.
В Одесской области из-за переворачивания трактора погиб 9-летний мальчик / Фото Нацполиции