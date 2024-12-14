Сложные болезни, травмы войны и реабилитация: как в больнице Святого Николая помогают детям

Дети Украины находятся в постоянной опасности из-за войны. Россия убила сотни детей, еще большее количество получили ранения, военные травмы. Украинские врачи после 24 февраля 2022 года приобрели большой опыт – они лечат детей и от привычных нам, но от того не менее страшных болезней, и от травм, нанесенных войной.

Одной из таких больниц, которая помогает украинским детям, является больница Святого Николая, которая входит в Первое медицинское территориальное медобъединение Львова. Здесь специалисты из разных областей медицины лечат, проводят обследование, делают сложнейшие операции и занимаются реабилитацией после них.

Журналисты 24 Канала посетили больницу и поговорили с и.о. заведующего отделением физической терапии Сергеем Худой о том, как изменилась работа после начала полномасштабного вторжения, сложностях коммуникации с родителями и о том, почему детям важно не только получить помощь, но и пройти реабилитацию.

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Праздник несмотря ни на что: как к деткам в больнице пришел святой Николай

Больница Святого Николая расположена во Львове и поражает своими размерами. К главному входу, который сейчас ремонтируют, ведет длинная и извилистая дорожка. 6 декабря подниматься по ней приходится под звуки сирены из-за угрозы баллистики для всей страны.

Но сегодня особый для всех детей в стране праздник – день Святого Николая. Фактически, это день, когда начинаются новогодние праздники – любимый период и взрослых, и детей. Даже в больнице дети все еще остаются детьми и получают подарки.



В больничных стенах также праздник / Фото 24 Канала

Наверное, они нуждаются в этом празднике и ощущении чуда едва ли не больше других. Виктория, коммуникационер больницы, рассказывает, что святой Николай не оставляет маленьких пациентов больницы без внимания. Собственно, мы идем на поиск его помощников – ангелов, которые прибыли специально для того, чтобы вручить детям подарки.



В больнице Святого Николая поздравляют детей / Фото 24 Канала

Здесь можно увидеть, что, несмотря на полномасштабную войну, несмотря на сложные диагнозы и непростую ситуацию в стране, праздник остается праздником. Ангелы со Святым Николаем ходят по палатам детей в разных отделениях и отдают подарки. В то же время просят за это рассказать стишок – все так, как и должно быть.



Дети радостно встречают Святого Николая в больнице / Фото 24 Канала

Они отдают тяжелые пакеты с конфетами детям и не спеша движутся дальше. Святой Николай не задерживается в палах надолго, однако и вниманием не обделяет никого.



В больнице создают рождественскую атмосферу / Фото 24 Канала

В чем особенность работы с детьми и как их мотивируют при реабилитации

Обратите внимание! Название специализации "реабилитолог" не является корректным с точки зрения медицины, хоть это понятие и используют в общении. Корректное название – физический терапевт.

Что важно, в больнице занимаются только детьми: от рождения до 18 лет.

У нас есть наверное все, что только существует в мире: и кардиохирургия, и нейрохирургия, и ортопеды травматические, и, например, реанимация новорожденных, у нас есть родильное, патология, трансплантация, а еще реанимация детей старшего возраста. У нас есть все что угодно,

– вдохновенно рассказывает Сергей Худая.

В то же время он быстро сосредотачивает внимание на своей специализации: объясняет, как работает отделение физической терапии. По его словам, здесь работают с детьми в трех периодах: остром, подостром и долговременном или амбулаторном. И.о. заведующего отделением также быстро объясняет, что предусматривает каждый из них.



Вход в отделение реабилитации / Фото Роман Балук

Острым периодом называют время, когда ребенок находится в нейрохирургии, в реанимации или в другом отделении. В то же время уже во время этого периода начинается работа физических терапевтов. Специалисты сформировали большую мультидисциплинарную команду, которая охватывает врача физически-реабилитационной медицины, физических терапевтов, эрготерапевтов, терапевта речи и речи, психолога, психиатра, ассистентов физического и эрготерапевта и медсестер.

Мы начинаем восстановление сразу и быстро, насколько это возможно. Иногда на первые сутки, иногда на вторые,

– рассказал Сергей.

Больница во Львове работает настолько успешно, что сегодня к ним приезжают со всей Украины. Иногда сюда едут целенаправленно за квалифицированной помощью, а иногда попадают эвакуационными поездами. Детям, которые получили ранения в результате войны, помогают в рамках проекта Unbroken Kids, который начал работу в 2022 году. По словам врача, есть две категории детей, которые попадают в больницу Святого Николая с военными травмами. Сергей объясняет, что говорится о прямых и косвенных травмах. К прямым ранениям относят все, что касается пулевых ран. Могут также быть контузионные явления, кровоизлияния вследствие них или разрыв внутренних органов.

К косвенным травмам врач относит травмы, полученные, например, в результате того, что россияне обстреливают электростанции, исчезает электричество, родители должны в чайниках или как-то иначе подогреть воду, чтобы покупать детей, и тогда те могут получить ожоги.



Одно из отделений больницы / Фото 24 Канала

Реабилитацию детей стараются проводить в формате игры. Это основное и принципиальное отличие между взрослым и детским восстановлением. Для детей не работает привычная для взрослых мотивация, однако дети любят хорошие игрушки.

"Если у нас стоит силовой тренажер, то он стоит миллион, хотя обычный такой же самый может стоить 300 тысяч гривен, например. Почему?" А потому, что в него есть заведенный игровой софт", – рассказал Сергей.

Это предусматривает, что когда ребенок тянет, например, какой-то вес или еще что-то, то он видит на экране, как играет во Flappy Birds. Это лишь один пример, но именно так работает детская физическая терапия. Сергей рассказал, что среди его пациентов был мальчик из Житомира с аневризмой, которого было сложно смотивировать. Однако когда ему показали, что в больнице есть Nintendo Box, он отрабатывал до конца.

Отделение реабилитации / Фото Романа Балука

"Пациент – не только ребенок, но и его родители": как врачи работают с травмами, полученными вследствие войны

Существуют определенные особенности работы с детьми, которые получили травмы вследствие войны. По словам Сергея, больше всего это отражается в психологической реабилитации. В то же время говорится не только о детях, но и об их родителях.

Я всегда говорю, что в педиатрии, если у нас есть пациент, то он у нас не один, их трое,

– отмечает Сергей.

В больнице Святого Николая психологическую помощь могут получать не только дети, но и их родители, ведь бывают разные случаи. Иногда это трудно принять или надо поговорить. Для этого также привлекают специалистов, чтобы все сгладить.

Любая травма – это стресс не только для ребенка, а абсолютно для всего его окружения,

– пояснил и.о. заведующего отделением.

В то же время он также рассказал, в чем заключается основная сложность работы с детьми, которые получили травму вследствие войны. Сергей говорит, что очень условно такие ранения можно разделить на "будничные" травмы, которые хоть и все еще очень страшны, однако за почти три года полномасштабной войны уже стали привычными, и на такие, для которых нет определенных протоколов и алгоритмов действий.

При работе с "будничными" травмами есть понимание порядка мероприятий и уже есть определенный наработанный опыт, а когда это необычная травма, то она требует определенных быстрых решений уже от врачей на месте.

Это может быть фрагмент 6 сантиметров, который застрял в легком, который перерезал нервы, и, кроме того, может быть черепно-мозговая травма. Может быть совмещена, например, проблема с печенью, кишечником, с мышцами, с ребрами, с дыханием, и, кроме того, парез руки. Такие комбинации настолько разные сейчас, что чтобы их вести, нам нужен был опыт,

– делится врач.

По его словам, в таких случаях очень важно правильно принять решение, что нужно делать первым, придумать пошаговый алгоритм, чтобы пациент получил комплексную помощь.

Сергей также рассказал, что 2022 год был наиболее интенсивным, когда в больнице имели пациентов с военными травмами. В 2023 году было на половину меньше таких травм, а в 2024 году с острыми травмами после обстрела было всего несколько детей. Врач также отмечает, что сложно понимать масштабы этого, ведь эти почти 3 года полномасштабного вторжения воспринимаются как "один очень долгий год".

"Не знаю, как ребенок вообще выжил": истории, что разбивают сердце

В начале 2022 года именно Сергей работал с самыми сложными случаями, поэтому примерно 90% пациентов, которые были тогда, были именно его пациентами. По словам медика, рабочий день начинался утром, заканчивался вечером, не было ни выходных, ни праздников, ни четких временных рамок рабочего дня.

У меня могло быть в день 12 – 14 детей. И было так, что я приходил, есть ребенок, на следующий день я прихожу, она уехала, а к нам взамен привезли еще двоих,

– вспомнил он.

Проблема начала большой войны также заключается в том, что на вопрос, сколько тогда было детей, невозможно ответить. По словам врача, тогда было очень много информации, очень много стресса. Он вспоминает, что часто бывали случаи, когда смотришь на ребенка и думаешь: "Как так можно?"

Он вспомнил одну из своих пациенток – Софийку. У нее осколок прошел через лоб и до затылка. То есть он прорезал всю структуру мозга.

Я не знаю, как так можно... Ну, как она вообще выжила. И таких историй много. И они настолько тебя выбивают...

– поделился Сергей.

В практике Сергея действительно очень много сложных случаев и, к сожалению, печальных историй. Одна из таких – о девочке Веронике, которая единственная выжила в укрытии после того, как россияне накрыли прицельным огнем из танка убежище 9-этажки в Угледаре, где проживала семья девочки.

Отец ребенка, бабушка, дядя с женой погибли. Выжила только Вероника. Соседи предположили, что взрослые в последний момент накрыли ее собой. Именно они и нашли изувеченную девочку под завалами. Осколок снаряда попал в голову, на левой руке оторвало большой палец, правую – частично парализовало.

В больнице Святого Николая девочке сделали операцию. Команда офтальмологов успешно устранила дефект века и сетчатки глаза, чтобы сохранить его функцию. Впоследствии девочку ждало еще одно вмешательство: обломок снаряда длительное время находился у нее в голове и удалить его пока невозможно. Врачи ждали, пока заживет рана.

Вероника училась ходить заново и частично потеряла память. А еще Веронику во Львове нашел ее дядя и при первой же возможности приезжал к ней из Киева.

Также и.о. заведующего отделением физической терапии работал с 16-летним Никитой из Бахмута. Парень вышел из дома набрать воды, когда начался артобстрел. 3-сантиметровый обломок застрял в грудной полости парня – всего в нескольких миллиметрах от аорты. Он получил тяжелое минно-взрывное ранение с многочисленными переломами рук и ног, а также повреждение левого легкого.



Сергей вместе с Никитой / Фото, предоставлено 24 Каналу

Каретой скорой Никиту срочно доставили в Днепр. Местным медикам удалось стабилизировать состояние парня. Далее эвакуационным поездом его доставили во Львов.

Также Сергей помогал 11-летнему Артему из Харькова. Мальчику пришлось не только хвататься за жизнь, а и заново учиться ходить и двигать руками. В Харькове в течение трех суток Артем находился в коме. Через неделю его эвакуировали во Львов в детскую больницу Святого Николая.



Сергей вместе с пациентом / Фото предоставлено 24 Каналу

Как физические терапевты работают с детьми, в чем сложность и при чем здесь жалость родителей

И.о. заведующего отделением рассказывает также и о трудностях своей работы. По его словам, с детьми проблем нет, но они часто возникают в коммуникации с родителями. Основной причиной недоразумений становится желание родителей оградить детей от каких-то эмоций и жалость к ним.

Например, у меня есть сейчас мальчик, ему прооперировали опухоль головного мозга, но у него также паралич руки, парез. У него чрезвычайно хорошие перспективы, чтобы рука начала работать. Он за четыре дня из положения лежа уже ходит самостоятельно. В то же время он не пользуется рукой,

– рассказывает врач.

В таких случаях используют терапию с индуцированным ограничением, то есть здоровую конечность ограничивают, чтобы больше включить травмированную. Сергей объясняет, что с ним мальчик коммуницирует классно, но когда врач выходит, то начинается плач, скандал, потому что маму можно "продавить". По его словам, здесь и начинаются сложности, ведь нужно сойтись посередине. Так, чтобы и ребенок мог это сделать, и врачи могли сделать свою работу.

В то же время врач также рассказывает и о другой особенности своей работы, эмоциональную. По его словам, часто физические терапевты работают с детьми не только по своему направлению, а также и как психологи, поэтому возникает своеобразная дружба.

Сергей соглашается, что те чувства, которые возникают во время работы с детьми, можно назвать сочувствием. По его словам, говорится не только о детях с военными травмами. Есть также травмы, к сожалению, которые происходят по неосторожности. Например, очень популярная травма ныряльщика.

Это когда ребенок прыгает головой вниз в воду. Перелом позвоночника, и мы имеем паралич. Восстановление не всегда возможно. И некоторые дети остаются, конечно, на кресле колесном,

– объяснил врач.

Также непросто бывает из-за понимания, что каждый ребенок проходит через определенные трудности, а физический терапевт видит его каждый день, общается с ним. Он рассказал, что врач такой специализации, когда приходит к пациенту, может быть с ним час или больше.

Мы знаем очень много вещей, которые происходят у них в семье, они делятся тем, что происходит в школе. И это так же эмоционально немного тяжело,

– признался Сергей.

Он также отметил, что иногда дети открываются именно физическим терапевтам и рассказывают то, чего не рассказывают никому. Собственно, одна из задач этих специалистов – создать комфортное пространство для ребенка, где он не будет бояться что-то рассказать, а потом с этим могут работать соответствующие специалисты.

"Никто не застрахован от войны": как украинские врачи делятся опытом с иностранными

Специалисты из команды врачей медицинского учреждения проходят определенные стажировки за рубежом, обмениваются опытом со своими зарубежными коллегами. Сергей также недавно проходил стажировку в Соединенных Штатах Америки, где учился методике тренировки высокоинтенсивной ходьбы. Особенность такого подхода в том, что он позволяет восстановить пациентов, которые в среднем восстанавливаются за 4 недели, за 1,5 недели.

Кроме этого, он также был на стажировках в Италии, Великобритании и Германии, в частности, в городе Бохум. Там учился тому, как работать с пациентами с ожогами.

И благодаря, например, той стажировке, мне удалось написать национальный протокол по реабилитации. И сейчас он успешно используется,

– рассказал врач.

В то же время украинские врачи – едва ли не единственные врачи в мире, которые имеют опыт лечения детей в условиях полномасштабной войны и травм, полученных в результате боевых действий. Поэтому есть запрос от коллег из-за рубежа по обмену и этим опытом. Сергей называет это "игрой в нормальных людей".

Мы также им это все показываем. Почему? Потому что от войны, как понятно, никто не застрахован. Мы вообще не понимаем, что будет происходить. И куда тот фронт перенесется. Поэтому всем надо готовиться,

– отмечает он.

Война и дети – это два понятия, которые никогда не должны были бы пересечься. Так же как и дети и тяжелые болезни. Дети должны оставаться детьми и проживать свое детство без забот или хотя бы время от времени забывая о них. Подход врачей и персонала в больнице, названной именем святого, показывает, что нет ничего невозможного, пока существуют люди, которые методично и умело выполняют свою работу и посреди войны дают детям возможность верить в чудо.