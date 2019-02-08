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      Дети и политика: как кандидаты используют малышей для пиара

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      Почему такая реклама действенна?
      Почему такая реклама действенна? / unsplash

      Кандидаты в президенты с приближением выборов применяют все возможные способы, чтобы понравиться людям и "заслужить" позитивное отношение аудитории. Одним из проверенных методов является использование для этого детей. Рассказываем, как подарки садикам в сопровождении фотокамер и ролики с детьми влияют на избирателей и какие политики это используют.

      Как политики используют детей для пиара?

      Дарят подарки садикам и школам, обязательно фиксируя это на фото и видео, записывают трогательные рекламные или приветственные ролики и тому подобное.

      Да, в конце декабря Олег Ляшко и его дочь Влада "поработали" Дедом Морозом и Снегурочкой. Они привезли подарки в два детских сада на Черниговщине. И, конечно, опубликовали фото и видеоотчет на сайте Радикальной партии.

      Ляшко
      Олег Ляшко переоделся в Деда Мороза

      Перед Новым годом о малышах вспомнила и Юлия Тимошенко. Часть школьников и детей в садиках Житомира получили пакеты с конфетами, печеньем и календарями с изображением Юлии Владимировны.

      Тимошенко
      Подарки под елку от Тимошенко

      Также Юлия Тимошенко представила ролик по случаю Рождества и Нового года, в котором впервые показала всю свою семью, в том числе и двухлетнюю внучку Еву. Видео начинается с трогательных пожеланий, которые читает ребенок.

      Петр Порошенко на форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", во время которого он официально заявил о решении идти в президенты, привел свою семью, в частности внуков – Петра и Лизу. Фото поклонники Порошенко назвали очень трогательным и душевным. Однако некоторые эксперты засомневались в целесообразности присутствия детей на таком событии.

      Порошенко
      Поклонники действующего президента были тронуты этим фото

      Ряд политиков также традиционно используют детей в роликах-поздравлениях. Да, Юрий Бойко в своем пасхальном видео делает акцент на мир, который олицетворяет радостная детвора вокруг него.

      Александр Шевченко в видео-поздравлении с Новым годом и Рождеством также не удержался от хода с использованием улыбающихся детей-колядников.

      Как это влияет на избирателей?

      Дети всегда вызывают положительные эмоции. А с точки зрения политтехнологий, использование положительных эмоций влияет на соответствующее восприятие кандидата избирателями. То есть положительный отзыв, который дают избиратели по отношению к ребенку, автоматически транслируется на политика, которого рекламируют.

      Дети, как и, например, котики в Facebook или другие милые вещи, вызывают положительные эмоции. Главная задача политтехнолога переместить эти эмоции, которые вызывают картинки или ощущения к тем или иным персонажам, на конкретного кандидата,
      – объясняет в комментарии 24 канала политический эксперт Михаил Чаплыга.

      По его словам, это действительно имеет реальное влияние на избирателей, ведь люди голосуют эмоционально. А использование детей в агитации всегда вызывает реакцию.

      Читайте также: Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК

      Стоит отметить, что использование изображений детей без разрешения родителей – незаконно. Если они не согласны, чтобы малышей использовали в агитационных роликах или на фото вместе с кандидатами, то могут обратиться в полицию с требованием расследования использования персональных данных их детей без согласия. Тогда эти данные должны быть удалены из открытого доступа. Исключением являются случаи, когда это происходит в публичных местах.

      А вот в учебных заведениях (садиках, школах и даже вузов) запрещено проводить любые политические или агитационные мероприятия, согласно статье 31 Закона об образовании.

      Читайте также: В Днепре детям раздавали накидки, агитирующие за Януковича: фото

      Относительно подарков, то их, к моменту старта избирательной кампании, каждый может беспрепятственно дарить школьникам и малышам из детских садов. Здесь речь не идет о рекламе в понимании законодательства. Однако в случае съемки все же не стоит забывать о получении согласия родителей.

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      Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      сегодня
      104445
      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Юрий Бойко Статьи Публикации Юлия Тимошенко Петр Порошенко Олег Ляшко Реклама
      Источник: 24 канал
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