Дети и политика: как кандидаты используют малышей для пиара

Кандидаты в президенты с приближением выборов применяют все возможные способы, чтобы понравиться людям и "заслужить" позитивное отношение аудитории. Одним из проверенных методов является использование для этого детей. Рассказываем, как подарки садикам в сопровождении фотокамер и ролики с детьми влияют на избирателей и какие политики это используют.

Как политики используют детей для пиара?

Дарят подарки садикам и школам, обязательно фиксируя это на фото и видео, записывают трогательные рекламные или приветственные ролики и тому подобное.

Да, в конце декабря Олег Ляшко и его дочь Влада "поработали" Дедом Морозом и Снегурочкой. Они привезли подарки в два детских сада на Черниговщине. И, конечно, опубликовали фото и видеоотчет на сайте Радикальной партии.



Олег Ляшко переоделся в Деда Мороза

Перед Новым годом о малышах вспомнила и Юлия Тимошенко. Часть школьников и детей в садиках Житомира получили пакеты с конфетами, печеньем и календарями с изображением Юлии Владимировны.



Подарки под елку от Тимошенко

Также Юлия Тимошенко представила ролик по случаю Рождества и Нового года, в котором впервые показала всю свою семью, в том числе и двухлетнюю внучку Еву. Видео начинается с трогательных пожеланий, которые читает ребенок.

Петр Порошенко на форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", во время которого он официально заявил о решении идти в президенты, привел свою семью, в частности внуков – Петра и Лизу. Фото поклонники Порошенко назвали очень трогательным и душевным. Однако некоторые эксперты засомневались в целесообразности присутствия детей на таком событии.



Поклонники действующего президента были тронуты этим фото

Ряд политиков также традиционно используют детей в роликах-поздравлениях. Да, Юрий Бойко в своем пасхальном видео делает акцент на мир, который олицетворяет радостная детвора вокруг него.

Александр Шевченко в видео-поздравлении с Новым годом и Рождеством также не удержался от хода с использованием улыбающихся детей-колядников.

Как это влияет на избирателей?

Дети всегда вызывают положительные эмоции. А с точки зрения политтехнологий, использование положительных эмоций влияет на соответствующее восприятие кандидата избирателями. То есть положительный отзыв, который дают избиратели по отношению к ребенку, автоматически транслируется на политика, которого рекламируют.

Дети, как и, например, котики в Facebook или другие милые вещи, вызывают положительные эмоции. Главная задача политтехнолога – переместить эти эмоции, которые вызывают картинки или ощущения к тем или иным персонажам, на конкретного кандидата,

– объясняет в комментарии 24 канала политический эксперт Михаил Чаплыга.

По его словам, это действительно имеет реальное влияние на избирателей, ведь люди голосуют эмоционально. А использование детей в агитации всегда вызывает реакцию.

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Стоит отметить, что использование изображений детей без разрешения родителей – незаконно. Если они не согласны, чтобы малышей использовали в агитационных роликах или на фото вместе с кандидатами, то могут обратиться в полицию с требованием расследования использования персональных данных их детей без согласия. Тогда эти данные должны быть удалены из открытого доступа. Исключением являются случаи, когда это происходит в публичных местах.

А вот в учебных заведениях (садиках, школах и даже вузов) запрещено проводить любые политические или агитационные мероприятия, согласно статье 31 Закона об образовании.

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Относительно подарков, то их, к моменту старта избирательной кампании, каждый может беспрепятственно дарить школьникам и малышам из детских садов. Здесь речь не идет о рекламе в понимании законодательства. Однако в случае съемки все же не стоит забывать о получении согласия родителей.