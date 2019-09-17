Дети из Украины будут учиться в "Европейской школе"

16 сентября в Тбилиси состоялась церемония начала строительства "Европейской школы", в которой будут учиться ученики из шести стран, в том числе – из Украины.

"Европейская школа" – проект ЕС в сотрудничестве с правительством Грузии. Ее студентами станут дети сразу из шести стран Восточного партнерства, а именно: Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. Это будет первая "Европейская школа" за пределами границ Евросоюза. Ее основатели утверждают, что заведение "будет предлагать уникальную модель образования, которая базируется на европейских и международных ценностях культурного разнообразия, мира и толерантности". Выпускники школы получат европейский диплом бакалавра, который будет признан во всех ведущих вузах мира.

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Церемония начала строительства состоялась на окраине Тбилиси вблизи озера Лиси, где собственно и построят школу и студенческий городок. На это мероприятие специально прибыл член Европейской Комиссии по политике добрососедства и переговоров по расширению Йоханнес Хан. Он, а также премьер Грузии Георгий Гахария, министр образования Михаил Батиашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе заложили символическую капсулу на месте будущего строительства, которое должно завершиться в 2023 году.

Мои приоритеты, как члена Еврокомиссии, заключаются в поддержке молодых людей в соседних с ЕС странах через развитие их навыков и содействие их трудоустройству, – сказал во время церемонии Йоханнес Хан. – В связи с этим мы увеличили вдвое наше финансирование в области образования в Восточном партнерстве и достигли значительных результатов.

Георгий Гахария добавил, что "проект "Европейская школа" – важный шаг в отношениях ЕС со странами Восточного партнерства".

"Этот проект будет укреплять связи между странами Европы, а его выпускники будут нести ценности, которые помогут сближению с ЕС", – сказал премьер Грузии.

Во время визита в Тбилиси Йоханнес Хан побывал также в образовательном учреждении "Новая школа", где уже учатся студенты из стран Восточного партнерства, в частности, 9 украинцев.



Йоханнес Хан с учениками "Новой школы"

Как наши земляки смогли поступить в эту престижную школу и как они там учатся? Об этом читайте в ближайшее время в материале 24 канала.

Что такое Восточное партнерство?

Это общая политическая инициатива, направленная на углубление и укрепление отношений между Европейским Союзом и шестью восточными странами-соседями: Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной. Цель Восточного партнерства заключается в создании единого пространства демократии, общих ценностей, процветания, стабильности и усиленного сотрудничества. Текущие структурированные консультации по будущей политической рамочной программе продлятся до 31 октября 2019 года.