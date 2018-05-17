Дети Кейт Миддлтон станут помощниками на свадьбе Маркл и принца Гарри
Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже через 2 дня, а последние приготовления все больше удивляют поклонников монархов. Так, новобрачные принц Гарри и Меган Маркл уже определились с маленькими помощниками на свадьбе.
На Twitter-странице Кенсингтонского дворца сообщают, что подружками невесты и шаферами принца Гарри и Меган Маркл станут дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма – 3-летняя принцесса Шарлотта и 4-летний принц Джордж.
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Вместе с ней подружками невесты станут две крестницы принца Гарри – 3-летняя Флоренс ван Катсем и 2-летняя Зали Уоррен, а также две крестницы Маркл. Также подружкой станет дочь лучшей подруги Меган, известного канадского стилиста Джессики Малруни – 4-летняя Айви Малруни.
Относительно мальчиков, то одним из старших помощников-пажей принца Гарри на свадьбе станет 4-летний принц Джордж – старший брат принцессы Шарлотты. Кроме него будут еще такие мальчики как крестник Гарри Джаспер Дайер и братья Айви Малруни – 7-летние близнецы Брайан и Джон.
Принц Джордж и принцесса Шарлотта в роли помощников на свадьбе Пиппы Миддлтон
Напомним, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже в эту субботу, 19 мая. Свадебная церемония состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в 11:00.