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Дети Кейт Миддлтон станут помощниками на свадьбе Маркл и принца Гарри

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Принц Джордж и принцесса Шарлотта в роли помощников на свадьбе Пиппы Миддлтон
Принц Джордж и принцесса Шарлотта в роли помощников на свадьбе Пиппы Миддлтон / Фото из открытых источников

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже через 2 дня, а последние приготовления все больше удивляют поклонников монархов. Так, новобрачные принц Гарри и Меган Маркл уже определились с маленькими помощниками на свадьбе.

На Twitter-странице Кенсингтонского дворца сообщают, что подружками невесты и шаферами принца Гарри и Меган Маркл станут дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма – 3-летняя принцесса Шарлотта и 4-летний принц Джордж.

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Вместе с ней подружками невесты станут две крестницы принца Гарри – 3-летняя Флоренс ван Катсем и 2-летняя Зали Уоррен, а также две крестницы Маркл. Также подружкой станет дочь лучшей подруги Меган, известного канадского стилиста Джессики Малруни – 4-летняя Айви Малруни.

Относительно мальчиков, то одним из старших помощников-пажей принца Гарри на свадьбе станет 4-летний принц Джордж – старший брат принцессы Шарлотты. Кроме него будут еще такие мальчики как крестник Гарри Джаспер Дайер и братья Айви Малруни – 7-летние близнецы Брайан и Джон.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта в роли помощников на свадьбе Пиппы Миддлтон

Напомним, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже в эту субботу, 19 мая. Свадебная церемония состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в 11:00.

Теги: LifeStyle Королевская свадьба Королівська сім'я Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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