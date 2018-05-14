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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Дети, которые попали в ДТП в Беларуси, не были членами футбольной команды

297 Читати новину українською
Авария с детьми в Беларуси
Авария с детьми в Беларуси / gaibrest.by

Дети с Украины, которые попали в смертельную аварию в Беларуси, – не члены футбольной команды, как ранее сообщало Министерство здравоохранения республики.

Эту информацию 24 Каналу подтвердили в Сумской облгосадминистрации.

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Школьники принимали участие в программе по обмену опытом в Польше и через Белоруссию возвращались домой на Сумщину.

Отправила детей в Польшу учительница из Великописаревского района. Школьники были оттуда, а также из Краснопольского района, Сум и Глухова. Сейчас учительница уехала в Брест в больницу. На звонки не отвечает. Известно, что она дает показания местной полиции.

Это работает общественная организация Украино-Польский Совет, и происходит уже пятый год подряд обмен. К нам приезжают польские дети, а наши едут туда. Учительница организовала выезд 26 детей. Приказы по школам есть. Дети отпрашивались ( с обучения в школах – 24), и согласовывали эти выезды их родители. То есть все происходило в соответствии с теми документами, которые сейчас есть в департаменте,
– прокомментировала начальник управления образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробовая.

Видеокомментарий по аварии с детьми в Беларуси

Напомним, страшная авария произошла в воскресенье, 13 мая, утром. Вблизи Бреста автобус с детьми врезался в автопогрузчик. Вследствие этого погиб 13-летний мальчик, еще один – в коме, пятеро – в тяжелом состоянии. Родители и родные пострадавших детей сейчас находятся в Бресте в больнице, где медики борются за жизни школьников. Тело погибшего парня из-за границы доставят специализированным самолетом.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Дети Авария с украинцами в Беларуси
Источник: 24 Канал
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