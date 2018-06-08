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Дети, которые вдохновляют: в Киеве состоялся фестиваль для школьников с инвалидностью

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Станцевать на коляске, не слыша музыки, или спеть с помощью жестов – уже в третий раз талантливые школьники с инвалидностью со всей Украины встретились на благотворительном конкурсе-фестивале "Сказочные мечты".

Кроме своих колоссальных талантов, они поразили всех силой духа.

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А на благотворительном фестивале для детей с инвалидностью они могут обнаружить у себя и новые таланты. Около 10 мастер-классов пленили внимание детей. А после них – начинается конкурс. Участвуют 12 школьников из разных уголков Украины, которых отобрали из 100 участников.

Благодійний фестиваль для дітей з інвалідністю
В Киеве прошел благотворительный фестиваль для детей с инвалидностью

Это как раз и есть социализация. В таком этапе конкурса и отбора детки чувствуют, что они такие, как все,
– рассказала соорганизатор фестиваля Галина Колосова.

Соревновались конкурсанты в несколько этапов. Это представление, дефиле в украинских костюмах. Ну и, конечно, демонстрация собственного таланта. Именно на этом этапе, признаются, волновались больше всего.

Благодійний фестиваль
Благотворительный фестиваль, на котором школьники с инвалидностью показывали свои таланты

Среди звездного жюри, бок о бок с известными звездами и спортсменами и ведущая 24 канала Дария Кудимова.

Из мира новостей вот так ты ушел на один день в какой-то такой другой мир. Мир добра, мир, где все настоящее,
– сказала ведущая.

Она отметила, что к мероприятиям благотворительного фонда "Справедливость" присоединяется уже не впервые. Накануне раскрыла детям закулисье 24 канала. Теперь же миссия намного сложнее.

Я не смогла выбрать одного победителя. У меня отмечен первый тур, который заставили оценить. На самом деле никто не уйдет без приза, без победы, потому что здесь есть разные номинации: артистичность, креативность, обаяние, грация – в каждом из них это есть,
– ответила Дарья Кудимова.

Коллективно, жюри таки присудило победу, каждый был первый в своей номинации. Потому что самое главное это – детские улыбки, которые помогают нам вместе менять страну к лучшему.

Автор: Елена Кук
Теги: Новости Украины Новости Киева благотворительность Дети
Источник: 24 Канал
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