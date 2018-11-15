Дети наследуют брачное поведение матери, – ученые
Количество партнеров у детей напрямую связано с количеством партнеров у матери, неважно был ли это официальный брак или сожительство.
Об этом пишет PLoS ONE.
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Американские психологи проанализировали данные Национального опроса молодежи в 1979 году, в котором приняло участие более 7 тісяч человек.
Психологи выдвинули три гипотезы. Первая – на стабильность отношений будут влиять экономические причины, вторая – наследование от матери к детям навыков общения и черт характера, которые делають мать более или менее привлекательной для потенциальных партнеров.
Третья гипотеза заключается в том, что на наследование брачного поведения будет влиять то, как мать относится к своим обязательствам.
Дети наследуют количество партнеров от матерей
Эксперимент показал, что в целом дети копировали брачное поведение матери – чем больше у нее было партнеров, тем больше партнеров было у детей.
Ученые обнаружили, что дети бедных матерей чаще меняли партнеров и создавали новые отношения. А дети работающих матерей, чаще вступали в новые отношения, чем те дети, чья мать не работала.
Исследование подтвердило и то, что дети матерей, у которых были плохие навыки общения, сами выстраивали менее стабильные отношения.
Дети наследуют количество партнеров от матерей
А вот третью гипотезу ученые не смогли подтвердить. У старших и младших детей одной матери было одинаковое число партнеров, и оно не зависело от того, как часто им приходилось наблюдать развод или разрыв отношений.
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