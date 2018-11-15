Дети наследуют брачное поведение матери, – ученые

Количество партнеров у детей напрямую связано с количеством партнеров у матери, неважно был ли это официальный брак или сожительство.

Об этом пишет PLoS ONE.

Читайте также: Косметические процедуры и беременность: что категорически нельзя делать

Американские психологи проанализировали данные Национального опроса молодежи в 1979 году, в котором приняло участие более 7 тісяч человек.

Психологи выдвинули три гипотезы. Первая – на стабильность отношений будут влиять экономические причины, вторая – наследование от матери к детям навыков общения и черт характера, которые делають мать более или менее привлекательной для потенциальных партнеров.

Третья гипотеза заключается в том, что на наследование брачного поведения будет влиять то, как мать относится к своим обязательствам.



Дети наследуют количество партнеров от матерей

Эксперимент показал, что в целом дети копировали брачное поведение матери – чем больше у нее было партнеров, тем больше партнеров было у детей.

Ученые обнаружили, что дети бедных матерей чаще меняли партнеров и создавали новые отношения. А дети работающих матерей, чаще вступали в новые отношения, чем те дети, чья мать не работала.

Исследование подтвердило и то, что дети матерей, у которых были плохие навыки общения, сами выстраивали менее стабильные отношения.



Дети наследуют количество партнеров от матерей

А вот третью гипотезу ученые не смогли подтвердить. У старших и младших детей одной матери было одинаковое число партнеров, и оно не зависело от того, как часто им приходилось наблюдать развод или разрыв отношений.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.