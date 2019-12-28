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      Дети облили кипятком своего братика-младенца: мальчик погиб

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      В Одесской области 5-месячного мальчика облили кипятком / unsplash.com

      В Одесской области в Захаровском районе погиб 5-месячный мальчик. Его братья играли и опрокинули на него чайник с кипятком.

      Мать оставила пятерых детей, а сама хлопотала по хозяйству. В это время дети, самому старшему из которых 8 лет, играли в доме и опрокинули чайник, рассказывают в полиции.

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      Мальчик получил значительные ожоги головы и тела. Но 27-летняя мать решила не обращаться за помощью к медикам и смазала раны мазью от ожогов. На следующий день мальчик перестал подавать признаки жизни.

      Мать попросила соседку вызвать скорую. Медики подтвердили смерть младенца. Сначала полицейские квалифицировали это дело как умышленное убийство, однако затем изучили обстоятельства обстановки и переквалифицировали в статью о злостном невыполнении обязанностей по уходу за детьми.

      Тело младенца направили на экспертизу, ведется следствие.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Криминальные новости Жертвы Новости Одессы Дети и несовершеннолетние Криминал
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