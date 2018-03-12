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Дети, похожие на своих отцов, имеют более крепкое здоровье: исследование психологов

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Дети, похожие на своих отцов, имеют более крепкое здоровье
Дети, похожие на своих отцов, имеют более крепкое здоровье / Mommyish

Команда исследователей из университета Бингемтона в Нью-Йорке и университета Южного Иллинойса обнаружила, что младенцы, которые внешне похожи на отца, в будущем оказываются более здоровыми.

Роль отца в процессе воспитания ребенка часто обесценивается: считается, что он выполняет второстепенные функции и его главная задача состоит в обеспечении материального благополучия семьи. Американские психологи доказали обратное, сфокусировавшись на тех семьях, в которых детей воспитывает одна мать.

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Они изучили 715 семей и обнаружили интересную закономерность: отцы, на которых были похожи дети, проводили с ними в среднем на 2,5 дня в месяц больше, чем те, чьи дети больше напоминали других родственников. И это сказывалось на здоровье детей: первые реже испытывали приступы астмы, их практически не осматривали врачи скорой помощи, а их общее состояние в течение года улучшалось на 10%.

Специалисты предполагают, что это во многом объясняется теорией эволюции, согласно которой отцы, имеющие более сильную генетическую связь со своим потомством, повышают его шансы на благополучное и здоровое будущее.

Что касается конкретно мужчин, то те из них, которые изначально не уверены в своем отцовстве, меняют свою точку зрения, если видят, что ребенок на них похож, и затем используют эту информацию, чтобы определить, сколько ресурсов, в том числе времени, они готовы инвестировать в его здоровье и благополучие. А те отцы, которым так и не удается найти внешних сходств с собой, уверены, что подобного рода "вложения" невыгодны и не стремятся жертвовать собой ради ребенка. Правда, этот эффект не распространяется на тех детей, которые живут в полных семьях.

По мнению исследователей, выводы проливают новый свет на роль участия отца в воспитании детей, особенно в неустойчивых и неполных семьях.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Психология Дети
Источник: Sciencedirect
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