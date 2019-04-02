Дети убитого журналиста Хашогги получат от властей Саудовской Аравии выплаты и недвижимость

Они получат ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации.

Выплаты производятся в рамках усилий Саудовской Аравии заключить долгосрочное соглашение с членами семьи Хашогги с целью обеспечить их "сдержанность в публичных заявлениях" об убийстве журналиста.

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The Washington Post отмечает, что за последние месяцы его дети "воздерживались от любого рода резкой критики в адрес королевства", несмотря на то, что смерть отца стала причиной всеобщего возмущения. Кроме того, как свидетельствуют источники, саудовские власти могут дополнительно выплатить каждому из двух сыновей и двух дочерей журналиста "десятки миллионов долларов" в рамках переговоров по улаживанию дела, которые начнутся в ближайшие месяцы, сразу после завершения судебного процесса над подозреваемыми в убийстве Хашогги.

По условиям возможной сделки, дети обозревателя The Washington Post могут получить значительные суммы, если попросят помиловать представителей саудовских властей высокого ранга.

В то же время представитель саудовских властей отверг предположение о том, что семья Хашогги будет вынуждена хранить молчание.

Такая поддержка является частью наших обычаев и культуры и не привязана ни к чему иному,

– заявил представитель.

В конце 2018 саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд одобрил передачу сыновьям и дочерям Хашогги недвижимости, а также выплату ежемесячного пособия в размере 10 тысяч долларов и больше. Каждый из них получил дом стоимостью в 4 миллиона долларов во втором по величине городе королевства, экономической столицы – Джидде.

Что известно об убийстве Джамаля Хашогги?В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Об исчезновении мужчины стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.



Впоследствии власти Турции заявила, что имеет доказательство убийства Хашогги : это аудиозапись с Apple Watch журналиста . После прослушивания записи турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри диппредставительства.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги .