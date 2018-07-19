Дети в лагере ходили полуголодные, – мать девочки, которая две недели в коме после отравления

Родители 8-летней Марго, которая уже 16 дней находится в коме, собираются подавать в суд на частный лагерь "Славутич". Их дочке стало плохо именно во время пребывания в этом оздоровительном заведении. В четверг, 19 июля, родители впервые пообщались с прессой.

Врачи не могут дать точного прогноза, когда выйдет ребенок из комы и выйдет ли вообще.

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"Токсикоз с ексикозом, отек головного мозга, судорожный синдром, преодолена острая почечная недостаточность. Но ребенок находится в тяжелой коме", – рассказал заведующий отделением острой интоксикации "Охмадета" Александр Урин.

Александр Урин

Госпродпотребслужба сообщала, что дети в частном лагере "Славутич" могли отравиться йогуртом. Однако родители пострадавшей Марго считают, что йогурт вряд ли мог быть причиной отравления, ведь его потребляли все.

Мать пострадавшей девочки – Юлия

Сомнения у родителей вызывает все питание в целом.

Все в лагере говорили, что питание плохое. Дети были полуголодные. Они не все могли есть, ведь им давали некачественные и плохо приготовленные продукты,

– заявила мать потерпевшей Марго Юлия.

Родители готовятся к судебному разбирательству дела против санатория. Киевская облгосадминистрация тоже будет готовить иск в суд, потому что санаторий нарушил предписание Держпродспоживслужби и принял новых детей.

Напомним, что во вторник, 17 июля, в детский лагерь "Славутич" на Киевщине, вопреки предписания Госпродпотребслужбы, заехала новая смена – более 200 детей. Тогда как три экспертизы обнаружили в пищеблоке учреждения стафилококк и кишечную палочку.