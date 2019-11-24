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      Детоксикация без еды: как вы можете помочь своему организму и быть здоровыми

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      Возможен ли детокс без еды? / Unsplash

      Возможен ли детокс без еды? Ответ – да, ведь еда никогда не была единственным способом детоксикации, есть не менее важные составляющие!

      Сон

      Бета-амилоиды – белки, которые образуются в головном мозге, а их накопление связано с развитием болзени Альцгеймера. Во время сна часть белков утилизируется и их уровень снижается. Поэтому хронический недосып, нарушение режима день/ночь могут иметь неприятные последствия. Сон – одна из важных составляющих детокса!

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      Вода

      Обменные процессы в клетках происходят в жидкой среде, без воды невозможно было бы растворение и выведение продуктов метаболиза, например мочевины. В условиях недостатка воды и избытка соли уровень антидиуретичскоего гормона повышается и мочеиспускание уменьшетаеся, соответственно – и выведение метаболитов тоже. Поэтому так важно не забывать пить воду!

      Алкоголь

      Не совсем токсин, ведь в малом количестве позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему. Чрезмерное употребление – приводит к повреждению печени, накоплению жира и нарушению функций фильтрации и дектосикации.

      Вредная еда

      Избыток трансжиров, сахаров в еде приводит к жировому гепатозу – клетки печени пропитываются жиром и не могут выполнять свою функцию. У 10% пациентов с такой "узи-находкой" заболевание переходит в цирроз.

      Однако, при переходе на пп (правильное питание) и похудении, жировой гепатоз обратим. Я не перестану повторять про магазинную кондитерку и сладкую газировку, которой кормят детей на всех сладких столах чуть ли не с детского сада. И пока прорастает микрогрин, доставляется заказанный смузи-мейкер или читается это, ваше тело продолжает самостоятельно справляться с токсинами, шлаками и метаболитами. Наша задача не "ударить детоксом" по всем "шлакам", а помочь телу продолжать справляться со своими функциями – заботиться о своем здоровье.

      Автор: Кляуз Виктория
      Источник: Facebook

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Публикации Новости Здоровье Здоровое питание Алкоголь
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