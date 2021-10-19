Вредные продукты поставляли в Андреево-Ивановскую школу и детсад "Теремок" в Доброславе. Об этом сообщили 19 октября.

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Вредные свекла и твердый сыр

В детсаду "Теремок" взяли пробы свеклы со сметаной. По результатам исследований, продукты не соответствуют утвержденным микробиологическим показателям.

В Раздельнянском районе в Андреево-Ивановской школе-интернате обнаружили твердый сыр "Русский". Продукт тоже оказался вредным, потому что в нем нашли 0,1 грамма колиформ.

Обратите внимание! Колиформные бактерии – это большая группа бактерий, которые находятся в очень высоких концентрациях в фекальном веществе теплокровных животных. Некоторые микроорганизмы могут вызвать заболевание у людей.

В свекле, отобранной во время внепланового мероприятия, обнаружили превышение нитратов почти в два раза.

Справка. Допустимая норма нитратов в продуктах питания – не более 1 400,0 мг на килограмм. В сыре нашли 2 397,75 миллиграмма на килограмм.