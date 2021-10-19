Вредные продукты поставляли в Андреево-Ивановскую школу и детсад "Теремок" в Доброславе. Об этом сообщили 19 октября.
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Вредные свекла и твердый сыр
В детсаду "Теремок" взяли пробы свеклы со сметаной. По результатам исследований, продукты не соответствуют утвержденным микробиологическим показателям.
В Раздельнянском районе в Андреево-Ивановской школе-интернате обнаружили твердый сыр "Русский". Продукт тоже оказался вредным, потому что в нем нашли 0,1 грамма колиформ.
В свекле, отобранной во время внепланового мероприятия, обнаружили превышение нитратов почти в два раза.