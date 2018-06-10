Детская аптечка: что необходимо взять из лекарств

Детская аптечка должна быть в каждом доме, где есть дети. Родителям необходимо брать ее на отдых, ведь с помощью препаратов, вы сами сможете оказать ребенку первую помощь при укусах насекомых, травмах, ушибах, ранениях, ожогах, острых отравлениях, обычных формах ОРВИ и др.

Если планируете ехать на море, то необходимо взять с собой солнцезащитный крем не только для взрослого, но и для ребенка, пишет "Наша мама".

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Лучшим будет водостойкий крем, его необходимо наносить перед выходом на солнце или каждые 3 часа.



Во время поездки малышу может надуть в уши, поэтому родителям стоит взять ушные капли, которые продаются по возрасту ребенка. Купите капли от конъюнктивита.



Стоит взять жаропонижающие и обезболивающие для детей на основе парацетамола или ибупрофена.



Для обработки порезов, ран, царапин возьмите антисептические средства. Для того, чтобы поддерживать чистоту рук в тот момент, когда нет возможности их помыть, возьмите антисептик для рук.

В детской аптечке должны быть пластыри и бинты, а также ножницы.



При отравлениях, аллергии, кишечных инфекциях, неинфекционных диареях понадобятся энтеросорбенты.

К слову, чтобы отпуск принес максимум пользы, необходимо свести угрозы для здоровья к минимуму.

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