Детская любовь сильнее усталости: необычайные истории многодетных матерей

Чтобы вдохновить украинок к материнству, журналисты 24 канала пришли к матерям со Львовщины, которые воспитывают пятерых или больше детей.

12 мая День матери отмечают в 86 странах мира, в частности и в Украине. Мы к этой традиции присоединились 20 лет назад.

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Мария Ракус из села Куровичи, на Львовщине, имеет девять дочерей. 42-летняя женщина потеряла обоих своих мужей, поэтому теперь за детьми вынуждена ухаживать сама.



Мария Ракус с семьёй

Чтобы сохранять в доме лад, женщина просыпается в пять утра, а ложится спать аж за полночь. На один раз варит восемь литров борща, а на вареники чистит целое ведро картошки. Но всю усталость, по словам женщины, снимает детская любовь.

Не раз сделают убытки. А потом подойдет дочка, обнимет, скажет, что любит сильно-сильно – и всю злость, как рукой сгоняет,

– рассказала многодетная мама.

А вот у Екатерины Садовой, жены городского головы Львова, – пятеро сыновей. Когда мама не в настроении, мальчики распознают по особому вопросу: о том, читали ли они сегодня.



Семья Садовых

В доме Садовых читают много и уважают личность каждого: хочешь играть на гитаре – пожалуйста, на саксофоне – прошу, а хочешь – пластуй.

С одной стороны – это большая ответственность. А с другой – я понимаю, что это такая "академия любви", без которой я бы не смогла и на миллиметр научиться,

– рассказала Екатерина Садовая.

Оксана Кусяк – мама-воспитательница в доме семейного типа. Женщина воспитывает семерых детей из детских заведений, и еще одного своего родного сына. Хочет, чтобы дети увидели как можно больше. Поэтому старается как можно чаще возить их на сплавы и в странствия. Ее совсем не огорчает, что дети не зовут ее мамой.



Оксана Кусяк и её воспитанники

"Важно, что их приняли, что они чувствуют, что я их люблю. Я им часто говорю, что люблю, а они мне: "Мы это знаем", – рассказала женщина.

День матери; история праздника в Украине и как празднуют в других странах – читайте здесь